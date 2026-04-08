યુદ્ધ વિરામની જાહેરાત થતાં ભારતમાં ઘટી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો શું છે આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇરાન સાથે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો અને તે સતત 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર રહ્યો હતો. ત્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટતા ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર શું અસર થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ આજે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. યુદ્ધવિરામથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર સામાન્ય થવાની આશા જાગી છે.
યુદ્ધવિરામની જાહેરાતથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 15 ટકા ઘટ્યું હતું, જ્યારે WTI ક્રૂડ 23 ટકા ઘટ્યું હતું. ભારતીય માનક સમય મુજબ સવારે 7:15 વાગ્યા સુધીમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ 94.82 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જે 13.22 ટકા અથવા 14.45 ડોલરનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
આજે 8 એપ્રિલે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ હાલમાં સ્થિર છે. ભારતની ત્રણ મુખ્ય ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડે ફ્યુઅલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 છે અને ડીઝલનો ભાવ ₹87.67 છે. જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹90.03 છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.49 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹90.17 છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડા પછી હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ શકે છે કે સ્થાનિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કેમ નથી થયો ? હકીકતમાં વૈશ્વિક બજારમાં ઘટતા ભાવની અસર સ્થાનિક પેટ્રોલ પંપો પર દેખાવામાં સામાન્ય રીતે લગભગ 7થી 10 દિવસ લાગે છે.
