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Tuesday Rashifal: મંગળવારે મીન રાશિના લોકોની આવક કરતા વધારે ખર્ચ થઈ શકે, ધન રાશિના લોકોને થઈ શકે છે ધનલાભ

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:07 PM IST

Tuesday Rashifal 23 June 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 23 જૂન અને મંગળવારે ચંદ્રનું ગોચર કન્યા રાશિમાં હશે. મંગળવારે 12 રાશિના લોકો પર લક્ષ્મી નારાયણ યોગ અને પરિવર્તન યોગનો પ્રભાવ રહેશે. આ સ્થિતિમાં કઈ રાશિ માટે મંગળવાર શુભ રહેશે અને કઈ રાશિએ સંભાળવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે ક્ષેત્રમાં યોગ્યતા વિકસાવવાથી લાભ થશે અને નવી તકો પણ પ્રાપ્ત થશે. તમે આજે ધંધામાં રોકાણ કરી શકો છો. તેમાં લાભનો યોગ છે. જો તમે વ્યવસાયમાં ભાગીદારી કરવાનું મન બનાવી રહ્યા છો તો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે. પરિવારના કોઈ સભ્ય અથવા સંબંધી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા વ્યવસાય અને કાર્યક્ષેત્રમાં મિશ્ર અસર રહેશે. તમે તમારી બુદ્ધિ અને સમજણથી ઘણી જટિલ બાબતોને ઉકેલશો. આજે અન્ય લોકો પાસેથી અતિશય અપેક્ષાઓ ના રાખશો, કારણકે લોકો તમારી અપેક્ષાઓ પર ખરા નહીં ઉતરે. વિવાદની પરિસ્થિતિ ટાળો.

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ રોમેન્ટિક બની શકે છે, તમે આનંદની ક્ષણો માણશો. જૂના વિવાદો અને નુકસાનને ભૂલી જવાનો દિવસ પણ છે, મનમાંથી નકારાત્મક વિચારોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે આ નહીં કરો તો તમે ભાવનાત્મક રૂપે દુ:ખી થશો. પ્રેમ સંબંધોમાં કોઈને કોઈ વચન આપવાનું ટાળો.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે જે કામ કરવા માગો છો તેમાં મૂંઝવણ રહેશે. પરંતુ જે પણ કામ એક ચિત્તે કરવામાં આવશે, તેમાં વિજય ચોક્કસ મળશે. અતિશય ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો, કારણકે આ તમને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. ધંધા કે ક્ષેત્રની જૂની બાબતો પર ધ્યાન ના આપશો, કંઇક નવું વિચારી લો.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે કેટલાંક કેસમાં નિરાશ થવું પડી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈપણ ડીલમાં વિક્ષેપ આવી શકે છે. છેલ્લા દિવસોથી તમે જે યોજના પર કામ કરી રહ્યા છો તેમાં વિરામ આવી શકે છે. જીવનસાથી અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે આજે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમે કોઈ કામ અથવા પૈસા વિશે મિત્રોની મદદ લઈ શકો છો.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે કાર્યક્ષેત્રમાં યોગ્યતા વિકસાવવાથી લાભ મળશે અને નવી તકો પણ પ્રાપ્ત થશે. આજે તમે બિઝનેસમાં સફળતા મેળવવા માટે સખત મહેનત કરશો અને તમારી મહેનત પણ રંગ લાવશે. જો તમને કોઈ વિશે ખરાબ લાગે તો તેને ધ્યાનમાં રાખશો નહીં કેમ કે આમ કરવાથી તમારા કામ પર અસર થઈ શકે છે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ અનુભવી અને વરિષ્ઠ વ્યક્તિની સલાહને અનુસરીને પણ તમને લાભ મળશે. ઓફિસમાં આજે કેટલાંક યુવાન સાથીઓ દ્વારા તમને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. આજે તમારું બાળક તેની કારકિર્દી પ્રત્યે ગંભીર રહેશે તેમજ વાંચન અને લેખનમાં પણ રસ રહેશે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, ઓફિસનું વાતાવરણ થોડું ગંભીર રહેશે, જે તમને માનસિક રીતે વિચલિત કરી શકે છે. વાતાવરણને જીવંત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, પરંતુ સાથીદારોનો સપોર્ટ મુશ્કેલીથી મળશે. જો તમારી સામેની વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ ગેરસમજણ થઈ છે તો તે વિશે વાત કરવાનો આ સમય છે.

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, વિવાહિત જીવન આજે સુખી રહેશે. આજે તમે તમારા જીવનસાથી અને પરિવારને પૂરો સમય આપી શકશો, જે યાદગાર ક્ષણ હશે. ધંધામાં ધનલાભ રહેશે કારણકે નસીબ પણ તમને સાથ આપશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પ્રાપ્ત કરીને આર્થિક પક્ષ અનુકૂળ રહેશે. કેટલીક જરૂરી ખરીદી પણ કરશો.

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી કસોટીનો રહેશે. તમે સખત મહેનત સાથે જે પણ કરો છો તે ખૂબ સારું પરિણામ લાવશે. જો તમે થોડા દિવસો માટે ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, તો તે ખરાબ સમય સમાપ્ત થવાનો છે. ફક્ત એટલું સમજી લો કે આવકનો નવો સ્રોત આર્થિક સમસ્યાને ઉકેવશે, જેથી તમે તણાવ મુક્ત રહો.

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી પરીક્ષાનો રહેશે. તમે સખત મહેનત સાથે જે પણ કરો છો તે ખૂબ સારું પરિણામ લાવશે. તમે હાલમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા છો તેમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું વધુ સારું છે, ભવિષ્યની યોજનાઓની ચિંતા ના કરો. ઓફિસમાં તમને નવી જવાબદારી મળી શકે છે, જેના માટે તમારે તૈયાર રહેવું જોઈએ.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે ઓફિસમાં અધિકારીઓની મદદથી તમામ પ્રકારની સમસ્યાને ઉકેલી શકશો. સાથીઓ તમારા કાર્યથી પ્રભાવિત થશે. વ્યવસાયમાં જટિલ સમસ્યાનો ઉકેલ વરિષ્ઠ વ્યક્તિની સલાહથી ઉકેલવામાં આવશે. લવ લાઈફ સારી રહેશે, જેથી તમારો મૂડ સારો રહેશે. આજે આવક કરતા વધારે ખર્ચ થઈ શકે છે.  

TAGS:
Tuesday
Rashifal
astrology prediction
દૈનિક રાશિફળ

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