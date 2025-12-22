બોલીવુડની કાતિલ હસીના, જેણે બાળપણમાં કચરામાંથી ખાધુ, અનિલ અંબાણીના લગ્નમાં 50 રૂપિયામાં કર્યું હતું આ કામ
મોડલ, અભિનેત્રી અને ડાન્સર એવી આ બોલીવુડની કાતિલ હસીનાના ભૂતકાળ અને સંઘર્ષ સમય વિશે જાણીને વિશ્વાસ નહીં કરી શકો. આ અભિનેત્રીને બોલીવુડની ડ્રામા ક્વીનનો ટેગ મળેલો છે. આ અભિનેત્રી આઈટમ ગર્લ તરીકે પણ જાણીતી છે અને તેનો એક અલગ અંદાઝ પણ છે.
આ અભિનેત્રી છે રાખી સાવંત. રાખી સાવંતે પોતાની કરિયરની શરૂઆત અગ્નિચક્ર નામની ફિલ્મથી કરી હતી. તેણે અનેક હિટ ગીતો પર આઈટમ ડાન્સ કર્યો છે. રાખી સાવંતને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અઢી દાયકાથી વધુ સમય પસાર થઈ ગયો. તેને લોકો અલગ અલગ નામથી પણ બોલાવે છે. પરંતુ તેનું અસલ નામ કદાચ ભાગ્યે જ કોઈને યાદ હશે. રાખી સાવંતનું અસલ નામ નીરુ ભેડા છે. ફિલ્મોમાં આવ્યા બાદ તેણે પોતાનું નામ બદલીને રાખી સાવંત રાખ્યું.
રાખી માટે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આવવાનો રસ્તો બિલકુલ સરળ અને સહજ ન હતો. એક ઈન્ટરવ્યુમાં રાખી સાવંતે પોતાના સંઘર્ષ વિશે વાત કરતા કહ્યું હતું કે હું ઘરમાંથી ભાગીને અહીં આવી હતી. મે બધુ મારા દમ પર કર્યું. મારુ નામ ત્યારે નીરુ ભેડા હતું. જ્યારે હું ઓડિશન આપવા માટે આવી તો ડાયરેક્ટર અને પ્રોડ્યુસર મને મારી પ્રતિભા દેખાડવાનું કહેતા હતા. હું ત્યારે જાણતી નહતી કે તેઓ કઈ પ્રતિભા દેખાડવાની વાત કરે છે. હું તસવીરો લઈને તેમની પાસે જતી તો તેઓ દરવાજો બંધ કરી નાખતા હતા. હું જેમ તેમ કરીને ત્યાંથી બહાર નીકળતી હતી.
રાખી સાવંતે બાળપણમાં ખુબ ગરીબી જોઈ છે. તેણે એકવાર જણાવ્યું હતું કે તેની માતા એક હોસ્પિટલમાં આયા તરીકે કામ કરતી હતી. રાખી સાવંતે કહ્યું કે મારી માતા હોસ્પિટલમાં આયા હતી અને ત્યાં કચરાપટ્ટી ઉઠાવતી હતી. અમારા ત્યાં ભોજનની પણ સમસ્યા હતી. અમે લોકો બચેલા ખાવાનામાંથી શોધી શોધીને ખાતા હતા. આર્થિક તંગીના કારણે રાખીએ ખુબ નાની ઉંમરે કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ હતું. માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરે રાખી સાવંતે અનિલ અંબાણી અને ટીના અંબાણીના લગ્નમાં ખાવાનું પિરસવાનું કામ કર્યું હતું. આ કામ માટે તેને 50 રૂપિયા મહેનતાણુ પણ મળ્યું હતું.
રાખી એક સારી ડાન્સર છે અને કેમેરાને ફેસ કરવાનું તેને સારી રીતે આવડે છે. જો કે આ શોખના કારણે તેણે પરિજનોનો માર પણ ખાવો પડ્યો હતો. રાખીની ઉંમર ત્યારે 11 વર્ષ હતી જ્યારે એક ઈવેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે તેણે માતાનો માર ખાવો પડ્યો હતો. એટલે સુધી કે તેના વાળ પણ કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ રાખીએ નક્કી કરી લીધુ હતું કે તે આગળ વધશે અને પરિવારના વિરોધ છતાં આ ફિલ્ડમાં આવી. અગ્નિચક્રમાં ડેબ્યુ બાદ રાખીએ જોરૂ કા ગુલામ, યે રાસ્તે પ્યાર કે, જીસ દેશમેં ગંગા રહેતા હૈ, જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. 2003માં ગીત 'મોહબ્બત હૈ મિરચી'થી તેને લોકપ્રિયતા મળવાની શરૂ થઈ હતી. રાખી મસ્તી, અને મે હૂં ના જેવી ફિલ્મોમાં પણ જોવા મળી હતી.
વર્ષ 2006માં બિગ બોસની પહેલી સીઝનમાં રાખી સાવંત સ્પર્ધક તરીકે આવી હતી અને તેને લોકોએ ખુબ પસંદ પણ કરી હતી. તે રિયાલિટી શોના 14માં અને 15મી સીઝનમાં પણ જોવા મળી હતી. રાખી સાવંત ફિલ્મો અને ડાન્સ ઉપરાંત પોલિટિક્સમાં પણ ભાગ્ય અજમાવવાની કોશિશ કરી ચૂકી છે. રાખી સાવંતની કરિયર ભલે ઉતાર ચડાવથી ભરેલી હોય પરંતુ હવે તે દુબઈમાં આલિશાન જીવન જીવી રહી છે. દુબઈમાં તેનો એક ફ્લેટ પણ છે. જેની ટુર તે રાખી સાવંત યુટ્યુબ ચેનલ પર આપી ચૂકી છે.
