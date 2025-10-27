એક નહિ, બે દિશાઓથી આવી રહ્યા છે મહાતોફાન! કેટલે પહોંચ્યું વાવાઝોડુ, ક્યારે અને કેવી રીતે ત્રાટકશે, જોઈ લો નક્શો
Cyclone Montha Alert : પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે કે, ભારતમાં બે દિશાઓમાંથી મહાતોફાન આવી રહ્યા હોય. હાલ ભારતના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને દરિયામાંથી સમુદ્રી તોફાન કાંઠા તરફ આવી રહ્યાં છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાંથી ઉઠેલા તોફાન હવે ધીરે ધીરે નજીક આવી રહ્યાં છે, જેની અસર અડધા ભારતમાં જોવા મળશે.
બંગાળની ખાડીનુ તોફાન ક્યાં પહોંચ્યું
બંગાળની ખાડીમાં ઉઠેલા મોન્થા ચક્રવાતનો ખતરો વધી રહ્યો છે. તે ટૂંક સમયમાં પૂર્વીય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ત્રાટકશે. આગામી ૨૪ કલાકમાં અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 85 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું મોન્થાની ગતિ વધી રહી છે. હવામાન વિભાગે ચિંતાજનક અપડેટ જાહેર કરી, લોકો ઘર છોડીને ભાગી ગયા.
આજે 27 ઓક્ટોબરની સ્થિતિ
ભારતીય હવામાન વિભાગે લેટેસ્ટ અપડેટ આપતા કહ્યું કે, ચક્રવાતી વાવાઝોડું "મોન્થા" દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને નજીકના પશ્ચિમ મધ્ય બંગાળની ખાડી પર પશ્ચિમ મધ્ય અને દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીના દક્ષિણપશ્ચિમ અને નજીકના વિસ્તારોમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડું "મોન્થા" છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 18 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યું અને આજે 27 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ 0830 કલાકે ભારતીય સમય મુજબ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને નજીકના પશ્ચિમ મધ્ય બંગાળની ખાડી પર, 12.6°N અક્ષાંશ અને 85.0°E રેખાંશની નજીક, ચેન્નાઈ (તમિલનાડુ) થી લગભગ 520 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણ પૂર્વમાં, કાકીનાડા (આંધ્ર પ્રદેશ) થી 570 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં, વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્ર પ્રદેશ) થી 600 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં, ગોપાલપુર (ઓડિશા) થી 750 કિમી દક્ષિણમાં અને પોર્ટ બ્લેર (આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ) થી 850 કિમી પશ્ચિમમાં કેન્દ્રિત હતું. તે ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની અને 28 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જવાની સંભાવના છે.
28 ઓક્ટોબરે શું થશે
ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધતાં, તે 28 ઓક્ટોબરની સાંજે/રાત્રિ દરમિયાન કાકીનાડાની આસપાસ માછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે એક તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડા તરીકે પાર કરે તેવી સંભાવના છે, જેમાં મહત્તમ સતત પવનની ગતિ 90-100 કિમી પ્રતિ કલાકથી 110 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી રહેશે.
હવે વાત અરબી સમુદ્રના તોફાનની
પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પરનું ડિપ્રેશન છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 20 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધ્યું અને આજે 27 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 8.30 કલાકે, તે જ પ્રદેશ પર, 16.4°N અક્ષાંશ અને 66.9°E રેખાંશની નજીક, મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર) થી લગભગ 700 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ, પણજી (ગોવા) થી લગભગ 750 કિમી પશ્ચિમ, અમીનીદિવી (લક્ષદ્વીપ) થી 860 કિમી ઉત્તરપશ્ચિમ અને મેંગલોર (કર્ણાટક) થી લગભગ 940 કિમી પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમમાં કેન્દ્રિત હતું. આગામી 48 કલાક દરમિયાન તે પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં લગભગ ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે.
કયા કયા રાજ્યોને છે મોન્થાનો ખતરો
બંગાળની ખાડી પર ચક્રવાત મોન્થા સક્રિય થવાને કારણે ઓડિશામાં ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમોને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. તે ૨૮ ઓક્ટોબરે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે પહોંચવાની ધારણા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, આ ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડું ૨૮ ઓક્ટોબરે જમીન પર પહોંચતા પહેલા વધુ તીવ્ર બની શકે છે. ૨૮ ઓક્ટોબરે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ૯૦-૧૦૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. ચક્રવાત નજીક આવતાની સાથે, IMD એ આગામી કેટલાક દિવસો માટે ઓડિશા, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને પુડુચેરી જેવા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે.
