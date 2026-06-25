/ગુજરાતના માથે બે ખતરનાક સિસ્ટમ સક્રિય: ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, આ 14 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Predictions: ગુજરાતભરના ખેડૂતો અને નાગરિકો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે ચોમાસાનું આખરે રાજ્યમાં સત્તાવાર આગમન થઈ ચૂક્યું છે. હવામાન વિભાગની તાજી આગાહી મુજબ, આગામી 2-3 દિવસમાં મેઘરાજા સમગ્ર રાજ્યભરમાં પોતાની જમાવટ કરશે. આ વર્ષે ચોમાસું તેના નિયત સમય કરતાં થોડું મોડું પડ્યું છે, પરંતુ બે-બે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે હવે આગામી દિવસોમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે.
સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનની સત્તાવાર તારીખ 15 જૂન માનવામાં આવે છે. જોકે, આ વર્ષે ચોમાસું 24 જૂને બેસતાં લગભગ એક અઠવાડિયું મોડું પડ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના આંકડા પર નજર કરીએ તો વર્ષ 2024માં 12 જૂને ૩ દિવસ વહેલું આવ્યું હતું, તેવી જ રીતે વર્ષ 2025માં 16 જૂને ચોમાસું આવ્યું હતું. વર્ષ 2026માં 24 જૂને બેસ્યું છે, એટલે કે 1 અઠવાડિયું મોડું પહોંચ્યું છે. નોંધનીય છે કે આ પહેલા વર્ષ 2023માં ચોમાસું 24 જૂને આવ્યું હતું, આમ છેલ્લા 6 વર્ષમાં આ બીજી વખત છે જ્યારે ચોમાસું એક સપ્તાહ જેટલું મોડું પડ્યું છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઇન એમ બે શક્તિશાળી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની વકી છે. વિભાગ દ્વારા રાજ્યના 14 જેટલા જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
જેની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, ભરૂચ અને દમણ-દાદરા નગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, ભાવનગર અને જૂનાગઢ અને મધ્ય/પૂર્વ ગુજરાતમાં વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરનો સમાવેશ થાય છે. 24થી 30 જૂન દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી માહોલ સતત 7 દિવસ સુધી યથાવત રહેશે.
મેઘગર્જના અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે 40થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 60 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે અને દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની સંભાવનાને પગલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો, આગામી દિવસોમાં શહેરમાં મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. વાવાઝોડા અને ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે પણ શહેરનું મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ નોંધાઈ શકે છે, જેથી ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે અકળામણ અનુભવાઈ શકે છે.