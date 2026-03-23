ખતરો હજુ ટળ્યો નથી! કમોસમી વરસાદના આવશે બે રાઉન્ડ! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને પરેશાન કર્યાં છે. ઉનાળામાં આવેલા વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થયું છે. પરંતુ હજુ તેમાં રાહત મળવાની નથી. માર્ચ મહિનાના અંત અને એપ્રિલમાં ફરી કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
Gujarat Weather News: ગુજરાતમાં એક તરફ ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે. બીજીતરફ કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. માર્ચના મધ્યમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અનેક જિલ્લામાં કરાં સાથે વરસાદ પડ્યો છે. ગુજરાત સહિત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ વાતાવરણ બદલાયું છે. તેવામાં હજુ વરસાદની સંભાવના છે કે નહીં તે અંગે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે.
ગુજરાત અને દેશમાં અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણનું કારણ પશ્ચિમી વિક્ષોભ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર છે. જેથી ઉત્તર ભારત, પૂર્વ ભારત સહિત ઘણી જગ્યાએ વરસાદ પડ્યો હતો.
ગુજરાત હવામાન વિભાગના અહેવાલ પ્રમાણે રાજ્યમાં આગામી 48 કલાકમાં તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. આ સિવાય કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. રાજ્યમાં આગામી 28 માર્ચ સુધી વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાની સંભાવના રહેશે. ગુજરાતમાં ફરી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે. ગુજરાતમાં રાજસ્થાનના સરહદી ભાગ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છમાં કેટલીક જગ્યાએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
નવી આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં 29 માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆતમાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. આ દરમિયાન 40-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. અંબાલાલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે એપ્રિલના બીજા સપ્તાહમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે એપ્રિલ મહિનામાં વરસાદની સંભાવના રહેશે. આ દરમિયાન પ્રી મોનસૂન એક્ટિવિટી જેવો માહોલ જોવા મળી શકે છે અને કરા પડી શકે છે. તો 20 એપ્રિલથી જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું આવવાની પણ સંભાવના છે.
