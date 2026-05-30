/1 જુન કે 15 જુન... ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસું ક્યારે બેસશે? બે હવામાન નિષ્ણાતોની ભવિષ્યવાણી શું કહે છે, જાણો

Gujarat Monsoon 2026 : ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં છવાયો વરસાદી માહોલ છવાયો છે. આજે અરવલ્લીના મોડાસા, માલપુર, શામળાજી તેમજ દાહોદના ઝાલોદ, લીમડી, ફતેપુરામાં વરસાદ આવતા લોકોને આકરી ગરમીથી રાહત મળી છે. તો આ સાથે જ રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે મેઘરાજાનું આગમન થશે તેવી હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. ભારે વરસાદ થતાં અતિવૃષ્ટિની પણ સંભાવના આગાહીકારે વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે આગામી દિવસો માટે અંબાલાલ પટેલ તથા જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાત ડો.ધીમંત વઘાસિયાની આગાહી શું છે તે જાણીએ.
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાત ડો.ધીમંત વઘાસિયાએ જણાવ્યું કે, ચોમાસું નજીક આવવાથી હવામાનમાં બદલાવ આવ્યો છે. છેલ્લા બે દિવસથી ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં પ્રિમોન્સુન એક્ટિવિટીને લઈને અનેક જગ્યાએ વરસાદી વાતાવરણ સર્જાશે. મધ્ય પાકિસ્તાનથી લઈ નોર્થ ઈસ્ટ સુધી અરબી સમુદ્રમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જોવા મળ્યું છે. આ કારણે મધ્ય ગુજરાતમાં હાલ કમોસમી વરસાદની જોવા મળે તેવી શક્યતા છે.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, જુન મહિનાની શરૂઆતમાં હળવા વરસાદની રાજ્યમાં શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ પૂર્વમાં અરબી સમુદ્રની અંદર હાલ નેઋત્યનું ચોમાસુ સ્થિર થયું છે. જુન માસના પ્રથમ સપ્તાહમાં જ દક્ષિણ ગુજરાત સુધી વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળશે. આગામી દિવસોમાં પવનની ગતિ પણ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા હોઈ, લોકોને ગરમીમાંથી પણ આંશિક રાહત મળશે.
અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી કહે છે કે, 4 જુન સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરમાં બે થી અઢી ઈંચ વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતમાં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. આ પહેલા ૩૦ મેથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવી જશે. 7 જુન સુધી વરસાદી વાતાવરણ રહી શકે છે. વરસાદની આગાહી વિશે અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વરસાદના કારણે શરૂઆતી વરસાદ સારો રહી શકે છે. સૂર્યનું નક્ષત્ર મૃગશિષમાં વરસાદની શક્યતા છે. 8 થી 9 જુન દરમિયાન ભારે વરસાદ રહી શકે છે. ભારે વરસાદ થાય તો અતિવૃષ્ટિ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ રહી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાની આગાહી કરતા કહ્યું કે, 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસું આવી શકે છે. ૧૯-૨૦ જુનમાં ગુજરાતમાં અણધાર્યો વરસાદ રહી શકે છે. 23 થી 28 જૂન સુધી સારો વરસાદ રહી શકે. જોકે, ખેતીલાયક વરસાદ 20 જૂન પછી થઈ શકે છે. ગુજરાતમાં વરસાદ એકંદરે અલનીનોના કારણે વધુ-ઓછો રહી શકે છે. અરબ સાગરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે ચોમાસામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.