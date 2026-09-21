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ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે 2 સિસ્ટમ સક્રિય: આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:56 PM IST

ગુજરાતમાં હવે ચોમાસું વિદાય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. 21 સપ્ટેમ્બરથી નૈઋત્યનું ચોમાસું કેટલીક જગ્યાએથી વિદાય લઈ રહ્યું છે. આ વચ્ચે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસની આગાહી કરી છે.

શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી?1/4

શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી?

રાજ્યમાં આજથી લઈને સાત દિવસ સુધી હળવોથી મધ્યમ વરસાદી વરસી શકે છે... રાજ્યમાં બે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરાઈ... જેમાં ઠંડા પવન સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે... સાથે જ ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાંથી પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે...તો માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ અપાઈ છે.

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હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી પ્રમાણે 21 અને 22 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો થશે.

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હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાંથી પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ સાથે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.  

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હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય ચોમાસાની સરખામણીએ ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી સાત ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. જોકે આગામી દિવસોમાં વરસાદ પડશે તો આ ઘટમાં ઘટાડાની સંભાવના છે.

TAGS:
Gujarat weather update

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