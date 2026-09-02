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દરિયો હવે ડરાવી રહ્યો છે! ખતરાની ઘંટડી મુંબઈ-કોલકાતા માટે કેમ વાગી? આ માહિતી ખાસ જાણો

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:44 PM IST

સપનાની નગરી તરીકે ઓળખાતું મુંબઈ અને પશ્ચિમ બંગાળનું પાટનગર કોલકાતા આ બંને શહેરોની સુંદરતા વધારનારો સમુદ્ર જ તેમના માટે મોટી મુસીબત બની શકે છે. હાલમાં જ આવેલો યુએન મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરસનો એક રિપોર્ટ મોટી ચેતવણી ઉચ્ચારી રહ્યો છે. સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી મુંબઈ અને કોલકાતામાં રહેતા લાખો લોકો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. લાખો લોકોના ઘર સમુદ્ર પોતાનામાં સમાવી શકે છે. તેમને રસ્તા પર લાવી શકે છે. 

શું કહે છે UN Report1/5

શું કહે છે UN Report

પેસિફિક આઈલેન્ડ્સ ફોરમ લીડર્સની 55મી બેઠકમાં સેક્રેટરી જનરલ અમીના મોહમ્મદે આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો. જે મુજબ દક્ષિણ એશિયાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સમુદ્રનું વધતું પાણી લોકોને પોતાના ઘર છોડવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. ભારતના મુંબઈ અને કોલકાતા ઉપરાંત બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકા જેવા શહેરને માથે પણ આ જોખમ તોળાયેલું છે. રિપોર્ટ મુજબ આ વિસ્તારમાં 1.4 કરોડથી વધુ લોકો એવા છે જેમના ઘર પર સ્થાયી રીતે પાણીમાં ડૂબવાનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે.   

સમુદ્રનું જળસ્તર કેમ વધી રહ્યું છે2/5

સમુદ્રનું જળસ્તર કેમ વધી રહ્યું છે

સમુદ્રનું જળસ્તર વધવા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ધરતીનું સતત ગરમ થવું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે ગ્લેશિયર અને બરફની ચાદરો ઝડપથી પીગળી રહી છે. આ ઉપરાંત ગરમ થતો સમુદ્ર પણ ફેલાય છે જેના કારણે સમુદ્રનું જળસ્તર વધે છે. યુએનએ જણાવ્યું કે 2014થી 2023 વચ્ચે દુનિયાભરમાં સમુદ્રનું સ્તર દર વર્ષે સરેરાશ 4.7 મિલીમીટર વધ્યું. જ્યારે 2024માં આ વધારો લગભગ 5.9 મિલીમીટર રહ્યો જે એક નવો રેકોર્ડ હતો. 

મુંબઈ અને કોલકાતા પર કેમ વધુ જોખમ?3/5

મુંબઈ અને કોલકાતા પર કેમ વધુ જોખમ?

મુંબઈ અને કોલકાતા બંને સમુદ્રની નજીક અને અનેક જગ્યાએ ખુબ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વસેલા છે. આવામાં સમુદ્રનું પાણી વધવાની સાથે સાથે ભારે વરસાદ, તોફાન અને જમીનના ધીરે ધીરે નીચે ધસવા જેવી સમસ્યાઓ જોખમને વધારી શકે છે. સમુદ્રનું પાણી વધવાથી ફક્ત ઘરોને જ નુકસાન થાય એવું નહીં પરંતુ રસ્તાઓ, રેલવે, વીજળી વ્યવસ્થા, પાણી સપ્લાય, બંદરો અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. 

પીવાના પાણી ઉપર પણ પડશે અસર4/5

પીવાના પાણી ઉપર પણ પડશે અસર

સમુદ્રનું પાણી જમીનની અંદર રહેલા મીઠા પાણીના સ્ત્રોતોમાં પહોંચવા લાગે તો પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ પેદા થઈ શકે છે. ખેતરોમાં માટીમાં ખારાશ વધવાથી ખેતી અને સિંચાઈ પર અસર પડી શકે છે. યુએનએ જણાવ્યું કે સમુદ્રનું વધતું જળસ્તર સ્વાસ્થ્ય માટે પણ જોખમ બની શકે છે. પૂર અને ખરાબ થઈ રહેલી સાફ સફાઈના કરાણે પાણીજન્ય બીમારીઓનું જોખમ વધી શકે છે. આ ઉપરાંત લોકોને ઈજા થવાની અને જીવ જોખમાવા જેવી સ્થિતિ પણ ઊભી થઈ શકે. 

ભારત જ નહીં દુનિયાના અનેક શહેરો જોખમમાં5/5

ભારત જ નહીં દુનિયાના અનેક શહેરો જોખમમાં

સમુદ્રનું વધતું જળસ્તર દુનિયાના અનેક દરિયાકાંઠે વસેલા શહેરો માટે ચિંતાનો વિષય છે. રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાના મિયામી, ન્યૂયોર્ક અને ચીનના ગ્વાંગઝૂ જેવા શહેરોમાં પણ સમુદ્રના વધતા સ્તરથી અબજો ડોલરની સંપત્તિ જોખમાઈ શકે છે. યુએનનું કહેવું છે કે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવું એ હવે એક એવું જોખમ છે કે જેની તૈયારીઓ અત્યારથી કરવી પડશે. કાંઠા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને બચાવવા માટે સારી યોજના, મજબૂત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લાંબા સમયની તૈયારી જરૂરી છે.   

TAGS:
Climate Change
kolkata
mumbai

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