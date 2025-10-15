ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અવિશ્વસનીય! આ ગામમાં, કન્યાની "કાકી" લગ્ન પહેલા કરે છે વરરાજાનો વર્જિનિટી ટેસ્ટ!

યુગાન્ડાની બાન્યંકલે જનજાતિમાં લગ્ન પહેલા દુલ્હનની કાકી દુલ્હા અને દુલ્હનનો વર્જિનિટી ટેસ્ટ કરતી હતી. આ વિચિત્ર પરંપરામાં કાકી જ નક્કી કરતી હતી કે આ લગ્ન થઈ શકે કે નહીં. હવે આ પરંપરા ખતમ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેની કહાની આજે પણ લોકોને ચોંકાવે છે.
 

Updated:Oct 15, 2025, 04:20 PM IST

દુનિયાભરમાં લગ્ન સાથે જોડાયેલી ઘણી વિચિત્ર પરંપરાઓ જોવા મળે છે, પરંતુ કેટલાક રિવાજ એવા હોય છે, જે વિચારવા માટે મજબૂર કરે છે. યુગાન્ડાની વાન્યંકલે જનજાતિ  (Banyankole Tribe) માં એક અનોખો વિરાજ હતો, જેમાં દુલ્હનની કાકીએ વિચિત્ર જવાબદારી નિભાવવી પડતી હતી. દુલ્હાનો વર્જિનિટી ટેસ્ટ કરવો. આધુનિક સમયમાં આ પરંપરાને અસ્વીકાર્ય અને વિચિત્ર માનવામાં આવશે, પરંતુ તે સમયે આ પરંપરાને સમાજમાં સામાન્ય માનવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે આ પરંપરા ઈતિહાસ બની ચૂકી છે, પરંતુ તેની કહાની આજે પણ લોકોને ચોંકાવે છે.  

દુલ્હાની કાકી નિભાવતી મોટી જવાબદારી

બન્યંકલે જનજાતિમાં, લગ્નને ફક્ત બે લોકો વચ્ચે જ નહીં, પરંતુ બે પરિવારો અને પરંપરાઓ વચ્ચેનું જોડાણ માનવામાં આવતું હતું. કન્યાની કાકી આ સમુદાયમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતી હતી. લગ્નના દિવસે, તેણીને બે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હતી: પ્રથમ, કન્યાની કૌમાર્ય ચકાસવાનું, અને બીજું, વરરાજાની જાતીય ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું. તે કાકી હતી જે નક્કી કરતી હતી કે કન્યા અને વરરાજા લગ્ન માટે યોગ્ય છે કે નહીં. આજના દ્રષ્ટિકોણથી આ પરંપરા વિચિત્ર અને અસ્વસ્થતાભરી લાગે છે, તે સમયે સમાજમાં તે સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય માનવામાં આવતી હતી.

કઈ રીતે થાય છે ટેસ્ટ?

આ પરંપરા અનુસાર દુલ્હનની કાકી લગ્ન પહેલા દુલ્હા સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવતી હતી, જેથી તે નક્કી કરી શકાય તે સંભોગ કરવામાં સક્ષમ છે કે નહીં. તો દુલ્હનની વર્જિનિટીની તપાસ પણ તેના કાકી દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો યુવતી વર્જિન ન હોય તો તેનો સમાજમાંથી બહિષ્કાર કરવામાં આવે કે તેણે સજાનો સામનો કરવો પડે છે. આ પરંપરાને તે સમયે પરિવારની આબરૂ બચાવવાની રીત માનવામાં આવતી હતી. પરંતુ આધુનિક યુગમાં તેને માનવાધિકારોના ઉલ્લંઘનના રૂપમાં જોવામાં આવે છે.  

છોકરીઓનો ઉછેર પણ અલગ રીતે થતો હતો

બન્યાનકેલે સમુદાયમાં, છોકરીઓને આઠ કે નવ વર્ષની ઉંમરે લગ્ન માટે તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. તેમના કાકાઓ તેમને પત્નીઓ અને પુત્રવધૂ તરીકે કેવી રીતે વર્તવું તે શીખવતા હતા. આ જાતિમાં, ભરાવદાર શરીરને સુંદરતાનું પ્રતીક માનવામાં આવતું હતું, તેથી છોકરીઓને બાળપણથી જ માંસ, દૂધ અને બાજરીની દાળ ખવડાવવામાં આવતી હતી જેથી તેઓ "લગ્નયોગ્ય" બને. એવું માનવામાં આવતું હતું કે ભરાવદાર છોકરીનો અર્થ એ છે કે તેનો પરિવાર સમૃદ્ધ અને સંભાળ રાખનાર હશે.

