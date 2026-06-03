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Lasoda: ગુંદા શરીર માટે અમૃત સમાન, સાંધાના દુખાવાથી લઈને પેટની સમસ્યાઓનો ઈલાજ છે આ ચીકણું ફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST

Lasoda Fruit Hidden Benefits: ગુંદાનો ઉપયોગ મોટાભાગે અથાણા માટે થતો હોય છે. પરંતુ આ ફળ અથાણા માટે જ નહીં આપણા સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે પણ ઉપયોગી છે. ગુંદાને લસોડા પણ કહેવામાં આવે છે. ગુંદા એટલે ગ્લુ બેરી ચીકણું ફળ હોય છે પણ આ ફળ શરીરની 5 સમસ્યાને દુર કરવા માટે પૂરતું છે. 
 

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ગુંદાના 5 છુપા ફાયદા

ગુંદા પાકા થઈ જાય તો તેનો સ્વાદ મીઠો થઈ જાય છે. ગુંદાનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે લોકો કરતાં હોય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો ગુંદાથી થતા આ 5 છુપા ફાયદા વિશે જાણતા નથી. ગુંદાનો ઉપયોગ પારંપરિક ચિકિત્સા માટે પણ કરવામાં આવે છે. તો ચાલો તમને આજે ગુંદાના આ ફાયદા વિશે જણાવીએ.   

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ગળાની તકલીફ દુર કરે

ઉધરસ થઈ હોય કે ગળામાં ખરાશ થઈ ગઈ હોય ગુંદા દવાની જેમ અસર કરી શકે છે. ગુંદાનો કાઢો બનાવીને પીવાથી ઉધરસ સહિતની સમસ્યામાં ફાયદો થઈ શકે છે. ગુંદાને પાણીમાં ઉકાળી કાઢો બનાવી શકાય છે અથવા ગુંદાના ઝાડની છાલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.   

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ડાયાબિટીસમાં લાભકારી

ગુંદા ડાયાબિટીસના દર્દી માટે પણ લાભકારી છે. ઈંટરનેશનલ જર્નલ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચમાં પ્રકાશિત એક રિપોર્ટ અનુસાર ગુંદામાં એન્ટી ડાયાબિટીસ ગુણ હોય છે. ગુંદા એવા લોકો માટે લાભકારી છે જેમનું બ્લડ શુગર વધારે રહેતું હોય.   

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માસિક ધર્મના દુખાવાથી રાહત

માસિક ધર્મના દિવસોમાં મહિલાઓને થતા દુખાવા અને મૂડ સ્વિંગ્સમાં ગુંદા ખાવા લાભકારી છે. ગુંદા ખાવાથી દુખાવો ઓછો થઈ શકે છે. ગુંદા દાંતના દુખાવામાં પણ લાભ કરી શકે છે.   

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હાઈ બ્લડ પ્રેશર

એક રિસર્ચ અનુસાર ગુંદાના ફળમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરને રોકી શકે તેવા ગુણ હોય છે. ગુંદાનો અર્ક હાઈ બીપીને કંટ્રોલ કરી શકે છે. ગુંદા શરીરમાં ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરી શકે છે.   

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શક્તિ વર્ધક

ગુંદામાં પ્રોટીન, ફાઈબર, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફોરસ અને આયરન ભરપુર માત્રામાં હોય છે. ગુંદા ખાવાથી શરીરને આ બધા જ પોષકતત્વો મળી રહે છે. ગુંદા ખાવાથી શરીર લોખંડ જેવું મજબૂત બને છે. ગુંદા ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે જેના સ્ફુર્તિ વધે છે.   

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TAGS:
Lasoda
Diabetes
Health TIPS
ગુંદા ખાવાના ફાયદા

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