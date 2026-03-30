Jio Hotstar: જિયો હોટસ્ટારની 5 બેસ્ટ વેબ સીરીઝ, સસ્પેંસ, થ્રિલ, ઈમોશન સાથે ઓટીટીનું મસ્ટ વોચ કંટેંટ

Must Watch on Jio Hotstar: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ આજના સમયમાં મનોરંજનનું સૌથી મોટું માધ્યમ બની ગયું છે. લોકો અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મોની મજા માણતાં હોય છે. આજે તમને જીયો હોટસ્ટારની 5 બેસ્ટ વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. જો તમને વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો આ 5 વેબ સીરીઝ જોવા જેવી છે. 
 

Updated:Mar 30, 2026, 05:59 PM IST

સ્પેશિયલ ઓપ્સ

જો તમને ધુરંધર ફિલ્મ ગમી છે તો સ્પેશિયલ ઓપ્સ વેબ સીરીઝ પણ તમને ગમશે. આ વેબ સીરીઝ સ્પાઈ થ્રિલર વેબ સીરીઝ છે. જેમાં કેકે મેનન એક રો એજન્ટ તરીકે જોવા મળે છે. આ વેબ સીરીઝની 2 સીઝન છે અને તેનું રેટિંગ 8.6 છે.  

ક્રિમિનલ જસ્ટિસ

પંકજ ત્રિપાઠીની આ વેબ સીરીઝ કોર્ટ રુમ ડ્રામા છે. જેમાં એવા એવા કેસ દેખાડવામાં આવે છે જે તમને છેક સુધી જકડી રાખશે. પંકજ ત્રિપાઠીના પાત્રનું નામ માધવ મિશ્રા છે. જે વકીલ હોય છે અને જટીલ કેસમાંથી સાચા ગુનેગારને શોધવાનું કામ કરે છે. ક્રિમિનલ જસ્ટીસ વેબ સીરીઝની અત્યાર સુધીમાં 4 સીઝન આવી ગઈ છે. દરેક સીઝન દમદાર છે.   

ધ લેજન્ડ ઓફ હનુમાન

જે લોકોને મહાવતાર નરસિંહ ફિલ્મ ગમી છે તેમને ધ લેજન્ડ ઓફ હનુમાન વેબ સીરીઝ પણ ગમશે. આ વેબ સીરીઝની 6 સીઝન આવી છે. આ વેબ સીરીઝ હનુમાનજીના જીવન અને પરાક્રમ પર આધારિત છે. આ વેબ સીરીઝની બધી જ સીઝનના કુલ 52 એપિસોડ છે. આ વેબ સીરીઝનું રેટિંગ 9.1 છે.   

લાફ્ટર શેફ

જો તમને હલકી ફુલકી કોમેડી સાથે કંઈ ખાસ જોવું છે તો હોટ સ્ટારનો લાફ્ટર શેફ શો જુઓ. આ વેબ શોની પહેલી સીઝન એટલી હીટ રહી કે ત્યારબાદ 2 સીઝન આવી. હાલ હોટસ્ટાર પર ત્રીજી સીઝન ચાલી રહી છે. આ શોમાં ટીવી સ્ટાર્સ અલગ અલગ કુકીંગ બેટલમાં ઉતરે છે.   

અસુર

અસુર હોટસ્ટારની લોકપ્રિય સાયકો થ્રિલર વેબ સીરીઝ છે. આ વેબ સીરીઝની 2 સીઝન આવી છે. આ વેબ સીરીઝમાં અરશદ વારસી, બરુણ સોબતી મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ સીરીઝ ફોરેન્સિક સાયન્સ અને પૌરાણિક કથાનું મિશ્રણ છે. આ વેબ સીરીઝ એક સીરિયલ કિલરની આસપાસ ફરે છે.  

સરઝમીન

સૈફ અલી ખાનના દીકરા ઈબ્રાહીમ અલી ખાન, કાજોલની આ ફિલ્મ હોટસ્ટારની અંડર રેટેડ ફિલ્મ છે. સરઝમીન એક ઈમોશનલ ડ્રામા ફિલ્મ છે. જેમાં પરિવાર, દેશભક્તિ, પિતા-પુત્રનો સંઘર્ષ બધું જ જોવા મળશે.    

