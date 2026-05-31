/કંઈક અશુભ થવાનું છે! નૌતપામાં ન થવાનું થયું, બદલાઈ ગઈ હવામાનની તમામ ભવિષ્યવાણી, અશુભ સંકેત તરફ ઈશારા

Rain in Nautapa Astro Meaning: નૌતપા પૂરા થવામાં હજી થોડા દિવસો બાકી છે. પરંતું હવામાનનું આ અચાનક બદલાયેલું રૂપ ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. કોઈ તેને પ્રકૃતિના સંકેત માની રહ્યા છે, તો કોઈ તેને જળવાયુ પરિવર્તનની અસર જણાવી રહ્યું છે. પંરતું એ તો નક્કી છે કે, હવામાનનો આ બદલાયેલો મિજાજ લોકોને ચિંતા કરાવી રહ્યો છે. પારંપરિક માન્યતાઓ અનુસાર, જો નૌતપામાં બરાબર તાપ ન પડ્યો, તો ચોમાસું નબળું જઈ શકે છે. ખેતી પર તેની અસર પડી શકે છે. આવો જાણીએ, નૌતપામાં વરસાદ આવે તો ભવિષ્યમાં કેવા સંકટ આવી શકે છે, અને હાલ કેવા સંકેત મળી રહ્યાં છે.
સૂર્યના રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા જ નૌતપા શરૂ થઈ જાય છે. વર્ષ 2026 માં 25 મેથી નૌતપા શરૂ થયું, જે હજી 2 જુન સુધી ચાલશે. સામાન્ય રીતે નૌતપ દરમિયાન ભીષણ ગરમી પડે છે. સૂર્યનો તાપ ચરમસીમા પર હોય છે. પરંતું આ વખતે અનેક રાજ્યોમાં નૌતપા વચ્ચે ભારે વરસાદ, તોફાન, વાવાઝોડું, બધું જ જોવા મળ્યું. હવામાનના આ બદલાયેલા તેવર જોઈને સૌ કોઈ હેરાન છે. તો જ્યોતિષ અને પારંપરિક માન્યતાઓમાં આ પ્રકારની બાબતોને સંકેત સાથે જોડવામાં આવી રહ્યાં છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, નૌતપાના નવ દિવસ બહુ જ મહત્વના માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે, આ દરમિયાન સૂર્યની તેજ ગરમી ધરતીને તપાવે છે, જેનાથી ચોમાસાનું સંતુલન બને છે. માન્યતા છે કે, નૌતપા જેટલું વધારે તપે છે, તેટલું જ સારું ચોમાસું આવશે તેવું મનાય છે. એક્સપર્ટસના અનુસાર, નૌતપાની તેજ ગરમીથી વાતાવરણમાં અનેક પ્રકારના હાનિકારક બેક્ટેરીયા અને કીટાણું ખતમ થાય છે. વરસાદનું ચક્ર પણ સંતુલિત રાખે છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે, સારી ગરમી પડવાશી ચોમાસા માટે જમીન તૈયાર થાય છે. તેનાથી ખરીફ પાકને ફાયદો થાય છે.
જો નૌતપા દરમિયાન વરસાદ, તોફાન કે વાવાઝોડું આવે છે તો તે સારા સંકેત ગણાતા નથી. જૂના આગાહીકારોનું માનવું છે કે, જો નૌતપા દરમિયાન સતત વરસાદ આવે તો ચોમાસું સીઝન પર તેની અસર પડે છે. જો ચોમાસું પાક સારો ન થયો તો આખું વર્ષ ભોગવવું પડે છે. મોંઘવારી વધી શકે છે. તેનાથી પ્રાકૃતિક અસંતુલન અને હવામાનમાં બદલાવ આવી શકે છે. તેજ ગરમી ન પડી તો, ખેતી અને પાક પર અસર પડે છે. અનેકવાર અચાનક વરસાદથી શાકભાજી અને ફળના પાક ખરાબ થઈ જાય છે.
એક્સપર્ટસનું માનવું છે કે, નૌતપામાં વરસાદ આવવાનો સીધો સંબંધ એ છે કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને બદલતા જળવાયુ ચક્ર પણ હોઈ શકે છે. ગત કેટલાક વર્ષોથી હવામાનની પેટર્ન તેજીથી બદલાઈ રહી છે. જેને કારણે ગરમી, વરસાદ અને તોફાનનો સમય પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે, મે-જુનમાં ગરમીથી વચ્ચે વરસાદ જોવા મળે છે.
આ વચ્ચે હાલ તેજ પવન, વરસાદી ઝાપટાથી લોકોને રાહત તો જરૂર મળી છે. પરંતું ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. અનેક જગ્યાઓએ પાકને નુકસાનની ખબર આવી છે. આગામી દિવસોમાં અનેક રાજ્યોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. નૌતપા દરમિયાન આ બદલાયેલું વાતાવરણનું રૂપ હવામાનના નિષ્ણાતોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. તેને પ્રકૃતિના અનેક સંકેત માનવામાં આવી રહ્યાં છે. કોઈ તેને જળવાયુ પરિવર્તનની અસર કહે છે. જોકે, એક વાત તો પાક્કી છે, કે આગળ જતા લોકોની ચિંતા વધી શકે છે.