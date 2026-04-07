માર્ગ અકસ્માતો ટાળવા APMC ખાતે અનોખી ઝુંબેશ, વાહનોમાં રેડિયમ રિફ્લેક્ટિવ ટેપ લગાવાઈ
વાહન અકસ્માતની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. સાંજે કે રાત્રિના સમયે વાહનોમાં પાછળના ભાગે ટેલ લાઈટ કે રેડિયમ રિફ્કેલ્ટર ન હોવાને કારણે ઘણા લોકો અકસ્માતનો ભોગ બની જીવ ગુમાવે છે. ત્યારે વાહન અકસ્માતો રોકવા માટે APMCમાં ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં જાહેર માર્ગો ઉપર થતા માર્ગ અકસ્માતો ટાળવા અને ખાસ કરીને સાંજના સમયે કે રાત્રિના સમયે વાહનોમાં પાછળના ભાગે ટેલ લાઈટ કે રેડિયમ રિફ્લેકટર ન હોવાના કારણે પ્રાણઘાતક અકસ્માતોમાં નિર્દોષ નાગરિકો પોતાનો અમૂલ્ય જીવ ગુમાવતા હોય છે.
રાત્રિને સમયે થતા આવા પ્રાણઘાતક અકસ્માતો સામે માર્ગ સલામતી સુદ્રઢ કરવા ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી દ્વારા આજરોજ તારીખ 7/4/2026 થી સમગ્ર રાજ્યમાં આવેલ 214 જેટલી ખેત બજાર સમિતિઓ (APMC) ખાતે જિલ્લા પ્રદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી (RTO) અને જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસના સહયોગથી વાહનોમાં રેડિયમ લગાવવાની ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે.
જે અંતર્ગત આજરોજ ગાંધીનગર જિલ્લાના માર્કેટયાર્ડ, રાંધેજા ખાતે ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટીના કમિશનર સતીશ પટેલ અને ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં રેડિયમ રિફ્લેકટર્સ લગાવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ હતો.
અત્રે એ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે કે ગત વર્ષે પણ એપ્રિલ-મે માસ દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં આ ઝુંબેશ ચલાવી 23,000 કરતાં વધુ વાહનોમાં એપીએમસી ખાતે રેડિયમ રિફ્લેકટર્સ લગાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી તથા APMC ખાતે 50,000 કરતાં વધુ વાહન ચાલકો/ખેડૂતોને માર્ગ સલામતી લગત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
