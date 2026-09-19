/સુરતમાં ભક્તિ સાથે પ્રકૃતિનો સંગમ; વડની ડાળીમાં કંડારાયા સ્વયંભૂ ગણપતિ, આ પંડાલે જોડ્યા ભક્તિ અને પર્યાવરણના તાર

ચેતન પટેલ/સુરત: દેશભરમાં ગણેશોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભવ્ય પંડાલો, આકર્ષક થીમ અને વિશાળ પ્રતિમાઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. ત્યારે સુરતના વસ્તાદેવડી વિસ્તારમાં ગણેશોત્સવનું એક અનોખું આયોજન ચર્ચામાં આવ્યું છે. અહીં ગણપતિ બાપ્પાના દર્શનની સાથે બાળકોને પર્યાવરણ અને વૃક્ષોના મહત્વનો પાઠ પણ ભણાવવામાં આવી રહ્યો છે.
વસ્તાદેવડી વિસ્તારમાં આવેલી જેનેટિક્સ મિલના પરિસરમાં ગણપતિ મંડપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ મંડપની ખાસિયત તેની બાજુમાં આવેલું વિશાળ વડનું વૃક્ષ છે. વડની એક ડાળીનો કુદરતી આકાર ગણપતિજીની આકૃતિ જેવો જોવા મળે છે. કોઈ કલાકારે આકાર આપ્યો હોય તેમ લાગતી આ ડાળી કુદરતે જ ગણપતિનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય તેવો અદભુત અનુભવ કરાવે છે.
ગણપતિ મંડપની આસપાસનું વિશાળ વડનું વૃક્ષ અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અને બાળકો માટે ખાસ આકર્ષણ બન્યું છે. કુદરતી રીતે ગણપતિજીના આકાર સાથે મળતી આવતી ડાળી બાળકોમાં કુતૂહલ જગાવે છે. આ જ કુદરતી રચનાને કેન્દ્રમાં રાખીને બાળકોને વૃક્ષો અને પર્યાવરણનું મહત્વ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.ગણેશોત્સવને પર્યાવરણ જાગૃતિ સાથે જોડીને નવી પેઢીને કુદરતની નજીક લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ગણપતિ આયોજનમાં અલગ-અલગ શાળાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો પણ ઉપસ્થિત રહે છે. ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કર્યા બાદ બાળકોને પર્યાવરણ સંબંધિત વિવિધ બાબતોની માહિતી આપવામાં આવે છે.
વૃક્ષો પૃથ્વી માટે કેટલા મહત્વપૂર્ણ છે, પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવવામાં વૃક્ષોની ભૂમિકા શું છે અને આવનારી પેઢી પર્યાવરણના સંરક્ષણમાં કેવી રીતે યોગદાન આપી શકે તે અંગે બાળકોને સમજાવવામાં આવે છે. પુસ્તકોમાં પર્યાવરણ અંગે વાંચવા કરતાં કુદરતની વચ્ચે જઈને વૃક્ષો અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ નિહાળતા બાળકો માટે આ અનુભવ વધુ રસપ્રદ અને યાદગાર બની રહે છે.
આ પર્યાવરણલક્ષી અભિયાન સાથે વીરલ દેસાઈનું નામ પણ જોડાયેલું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વૃક્ષારોપણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે કામગીરી કરી રહ્યા છે. પર્યાવરણ ક્ષેત્રે તેમની કામગીરીને કારણે તેઓ ‘ગ્રીન મેન’ તરીકે ઓળખાય છે.ગણેશોત્સવ જેવા મોટા જનઉત્સવને માત્ર ધાર્મિક ઉજવણી પૂરતો સીમિત ન રાખીને તેના માધ્યમથી પર્યાવરણ જાગૃતિનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે અલગ-અલગ થીમ સાથે ગણપતિ આયોજનને પર્યાવરણ સાથે જોડીને ખાસ કરીને બાળકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ થાય છે.
ગણપતિના દર્શન માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પણ આ અનોખા આયોજનમાં રસ દાખવી રહ્યા છે. એક તરફ ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન અને બીજી તરફ કુદરતના મહત્વ અંગે માહિતી—આ બંનેનો સંગમ બાળકો માટે ધાર્મિક સાથે શૈક્ષણિક અનુભવ પણ બની રહ્યો છે.ગણપતિના આકાર જેવી દેખાતી વડની ડાળી માત્ર આકર્ષણનું કેન્દ્ર નથી બની, પરંતુ તે બાળકોને વૃક્ષો અને કુદરતના સંરક્ષણનો સંદેશ આપવાનું માધ્યમ પણ બની છે.