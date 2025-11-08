ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી ; માત્ર નવેમ્બર જ નહિ, ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં પણ વરસાદ આવશે

Ambalal Patel Ni Agahi : રાજ્યમાં ડિસેમ્બર સુધી અલગ અલગ તબક્કે કમોસમી વરસાદી માહોલ બનશે : અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, હજુ નવેમ્બરમાં આવશે માવઠું, ડિસેમ્બર માસમાં પણ આવશે માવઠું. જાન્યુઆરીમાં પણ છે માવઠાની ઘાત. ફેબ્રુઆરીમાં પણ થશે મુશ્કેલીનું માવઠું જશે.

Updated:Nov 08, 2025, 09:03 AM IST

ગુજરાતમાં ઠંડીની શરૂઆત 

રાજ્યમાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત થઈ છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, તાપમાનમાં ચાર ડિગ્રીનો ઘટાડો થતાં અમદાવાદનું તાપમાન 17 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી બે દિવસ તાપમાનમાં ઘટાડો રહેવાની શક્યતા છે. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટતા ઠંડીનો અનુભવ થશે. ઠંડીની શરૂઆત થતા ગાર્ડનમાં લોકો કસરત કરતા નજરે પડ્યા.  

15 નવેમ્બરથી વાતાવરણ સાફ થતું જશે 

નવી આગાહી કહે છે કે, આગામી 15 નવેમ્બર સુધી રવી પાકો માટે હવામાન સુધરતું જશે. રાજ્યમાં હવ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ઉત્તર એશિયાના ઠંડા પવનો તથા કેસ્પિયન સમુદ્રના પવનો પાકિસ્તાન થઈ ઉત્તર ભારતમાં આવશે. 15 નવેમ્બર બાદ ઉત્તર ભારતમાં પર્વતીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવકા જશે. રાજ્યમાં ન્યૂનતમ ઉષ્ણતામાન 17 થી 18 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. 16 નવેમ્બર બાદ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 31 ડિગ્રી આસપાસ રહેશે.   

18 થી 24 નવેમ્બર ભારે જશે 

18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળશે. 24 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. 24 નવેમ્બર બાદ ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમી આવતા ઠંડી લાવશે. બંગાળના ઉપસાગરના ભેજના કારણે માવઠા આવી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગ માત્ર કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બરમાં ક્યારેક વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે માવઠું આવી શકે છે. લા નીનોના સંકેતો સાંપડવાના કારણે ઠંડી વધુ પડવાની શક્યતા છે. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી તબક્કાવાર કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. 

23 નવેમ્બર સુધીમાં ભારે ચક્રવાત બની શકે છે

18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાનું હળવું દબાણ ઉભું થતા 23 નવેમ્બર સુધીમાં ભારે ચક્રવાત બની શકે છે. ચક્રવાતના કારણે 23 થી 26 નવેમ્બર ફરી રાજ્યમાં માવઠા જેવું વાતાવરણ સર્જાશે. 26 થી 28 નવેમ્બર બીજું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા ઉત્તર ભારતમાં પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થશે. ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઠંડી પડશે. ડિસેમ્બર 6 થી 8 માં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.   

