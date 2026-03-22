ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાતમાં ફરી કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો! અંબાલાલની ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના વિરામ બાદ હવે ફરી એકવાર આકરા ઉનાળાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 2 દિવસમાં રાજ્યના તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાશે, જેના કારણે નાગરિકોએ ફરી ગરમીમાં શેકાવા તૈયાર રહેવું પડશે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની ગંભીર આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 2 દિવસમાં રાજ્યના તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાશે. જો કે, આ ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર એ છે કે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે ફરી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાઈ રહ્યું છે. આ સિસ્ટમની અસરને પગલે અંદાજે 7 દિવસ બાદ રાજ્યના વાતાવરણમાં ફરી પલટો આવવાની શક્યતા છે. આમ, આગામી અઠવાડિયું રાજ્યમાં ગરમી અને વાદળછાયા વાતાવરણની મિશ્ર અસર જોવા મળશે.
ગુજરાતના હવામાનને લઈને જાણીતા નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ચના અંતથી લઈને જૂન મહિનાની શરૂઆત સુધી રાજ્યમાં હવામાનના અલગ-અલગ રૂપો જોવા મળશે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં માર્ચના અંતિમ સપ્તાહમાં એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં હવામાનમાં પલટો આવશે. જેના કારણે પ્રિમોન્સુન એક્ટિવીનો વરસાદ થશે.
ખરો પલટો 26 માર્ચ પછી આવવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 4 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપો ભારે અસર કરશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. માર્ચના અંતિમ સપ્તાહ અને એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી'ને કારણે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
ખરો પલટો 26 માર્ચ પછી આવવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 4 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપો ભારે અસર કરશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. માર્ચના અંતિમ સપ્તાહ અને એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી'ને કારણે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
ઉનાળાના અંત ભાગમાં દરિયો પણ તોફાની બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂનની શરૂઆત સુધીમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. સાથોસાથ 20 મે થી 20 જૂન દરમિયાન અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થશે, જેના કારણે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હલચલ વધી શકે છે.
Trending Photos