ગુજરાતમાં ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદના યોગ સર્જાયા : આજથી આ જિલ્લાઓમાં માવઠાની આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં જાન્યુઆરીના ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદના યોગ સર્જાયા છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ આવશે તેવી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.  
 

Updated:Jan 16, 2026, 11:42 AM IST

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી 

image

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 16 જાન્યુઆરીથી આવી રહેલું એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ ગુજરાતને અસર કરશે. આ પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. જેને કારણે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વિસ્તારનું વાતાવરણ પલટાશે.   

ગુજરાતમાં ક્યાં ક્યાં આવશે વરસાદ

image

નવી આગાહી અનુસાર, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. આગામી 22 જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યના હવામાંનામાં પલટો આવશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમ વર્ષા સાથે પવનના તોફાન આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. તો આગામી 29 જાન્યુઆરી થી 5 ફેબ્રુઆરી સુધી પણ રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવશે. 

જાન્યુઆરીના અંતમાં ફરી આકરી ઠંડી પડશે 

image

આગાહી કહે છે કે, જાન્યુઆરી બાદ 12 ફેબ્રુઆરી આસપાસ ગુજરાતમાં વાદળવાયુ વાતાવરણ બનશે. આગામી 22 જાન્યુઆરી બાદ ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે. આ દિવસોમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરનું હવામાંના પણ પલટાશે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર સહિત કચ્છના ભાગોમાં હવામાન પલટાશે. આગામી 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબન્સ હટી જતા ગુજરાતમાં ફરી આકરી ઠંડી પડશે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનું તાપમાન ઘટશે. 

વૈશ્વિક સ્થિતિ અંગે અંબાલાલ પટેલે આપ્યું નિવેદન

image

તો બીજી તરફ, વૈશ્વિક સ્થિતિ અંગે અંબાલાલ પટેલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેઓએ ચોઘડિયા જોઈને કહ્યું કે, મંગળ કેતુ પ્રતિયોગ અને સૂર્ય મંગળ અંગારક યોગના કારણે જાન્યુઆરી મહિનામાં પંચગ્રહી યોગ સર્જાય છે, જેને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ભારે હિલચાલ થશે. હજુ માર્ચ અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં કેટલીક અઘટિત ઘટનાઓ ઘટી શકે છે. મીનનો શનિ અને શનિ મંગળના યોગને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રભાવી થઈ શકે છે. વૈશ્વિક લેવલે ગ્રહોની નકારાત્મક શક્તિનો ઉદયના કારણે નેગેટિવ ઉર્જા વિશ્વ પર અસર કરશે.  

