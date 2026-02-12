ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફરી માવઠાની આફત! આવતીકાલથી વાતાવરણમાં આવશે મોટો પલટો, આ જિલ્લામાં વરસાદની અંબાલાલે કરી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળો હવે ધીમે-ધીમે વિદાય લઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ની નવી આગાહી અનુસાર, ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થયેલા બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાત સહિત દેશના વાતાવરણ પલટો આવશે. જ્યારે હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી છે.

Updated:Feb 12, 2026, 07:18 PM IST

1/5
image

રાજ્યના ખેડૂતો માટે ફરી એકવાર ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે કે, રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આવતીકાલથી વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવશે. જ્યારબાદ નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચમાં માવઠું પડી શકે છે.

2/5
image

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આવતીકાલથી રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજવાળા પવનો ફૂંકાવાને કારણે આકાશ વાદળછાયું રહેશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં માવઠાની સૌથી વધુ અસર જોવા મળશે. નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે.

3/5
image

12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. જેના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે. ત્યારબાદ 14 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મધ્યમ કક્ષાએ રહેશે. જેની અસર ગુજરાતના હવામાનમાં જોવા મળી શકે. જ્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે. માર્ચની શરૂઆતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સની અસર રાજસ્થાનના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સની અસરના કારણે રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે.

4/5
image

IMDએ આગાહી કરી છે કે, ઉત્તર ભારતમાં થનારી હિમવર્ષાને કારણે ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં તાપમાન ગગડી શકે છે. શિયાળાની વિદાય પહેલા ફરી એકવાર ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે. હાલમાં ગુજરાતમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, પરંતુ ઉત્તર-પૂર્વના પવનોને કારણે ભેજ અને ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે. જો કે, આગામી 14 ફેબ્રુઆરી બાદ હવામાનમાં મોટો ફેરફાર જોવા નહીં મળે.

5/5
image

