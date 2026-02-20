અડધા ગુજરાતમાં વીજળીના ગરજ સાથે માવઠું આવ્યું! શિયાળામાં ચોમાસા જેવા માહોલ, આજે પણ આગાહી
Mavthu Agahi : ગુજરાતમાં ભરશિયાળે વરસાદ આવ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર અને ભરૂચમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે. તો માવઠાએ વાહન ચાલકોની પણ મુશ્કેલી વધારી છે. આવામાં આજે માવઠાના સમાચાર પર એક નજર કરીએ.
હવામાન વિભાગની આગાહી
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ગરમી વેઠવા તૈયાર રહેવું પડશે. તેમજ આગામી 24 કલાક બાદ મહત્તમ તાપમાનમા 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 34. 2 ડિગ્રી નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સૌથી ઊંચું 34.3 ડિગ્રી તાપમાન ડીસામાં નોંધાયું. ફેબ્રુઆરીમાં સામાન્યથી ઊંચું તાપમાન નોંધાતા ગરમીની અસર વર્તાઈ રહી છે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટ્રફ સક્રિય બન્યું છે. સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે તાપમાનમાં વધારો થયો છે.
વડોદરા જિલ્લામાં આવ્યો વરસાદ
વડોદરા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો હતો. ડભોઈ, શિનોર અને વાઘોડિયાના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોમાં પાક નુકસાનીની ચિંતા વધી છે. ઊભા પાકને મોટું નુક્સાન થવાની ખેડૂતોને ચિંતા છે. તો હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી હતી.
દાહોદ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો
દાહોદ જિલ્લા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ત્રાટક્યો છે. દાહોદ, લીમડી, લીમખેડા, ઝાલોદ, ટાંડી, કારઠ, મીરાખેડી સહિત સિંગવડ લીમખેડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. કમોસમી વરસાદનું વીજળીના કડાકા સાથે આગમન થયું છે. કમોસમી વરસાદને લઈ ખેડૂતોમાં ચિંતા સેવાઈ છે. મોસમી વરસાદને લઈને ઠંડીમાં ચમકારો જોવા મળ્યો છે.
ભરૂચ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આવ્યો એકાએક પલટો
ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં ધીમીધારે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. બે દિવસથી થતા ઉકળાટ સામે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ખેડૂતોના ઊભા પાકને ભારે નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ છે.
છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદ
છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં વહેલી સવારે કમોસમી માવઠું ત્રાટક્યું છે. વહેલી સવારે વીજળીના ગરજ સાથે માવઠું પડ્યું છે. બોડેલી, ઢોકલીયા, અલીપુરા સહીત આસપાસના વિસ્તારોમાં કમોસમી માવઠું જોવા મળ્યું. માવઠાથી પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, તેથી જગતનો તાત ચિંતામાં છે.
સુરતમાં આવ્યો વરસાદ
સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો. ઉધના, પાંડેસરા, ડીંડોલી, ભટાર વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો. મોડી રાત્રે કમોસમી વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. હળવા પવન સાથે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. કમોસમી વરસાદના લીધે ખેડૂતોમાં ચિંતા સેવાઈ છે.
ભરૂચમાં પણ વરસાદ
ભરૂચના હાંસોટ પંથકમાં અચાનક કમોસમી વરસાદથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. ફેબ્રુઆરી મધ્યમાં માવઠું, તાપમાનમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવની અસર જોવા મળી છે. ઈલાવ, સાહોલ, બાલોતા સહિત ગામોમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે. ઉભા પાકને નુકસાનની શક્યતા, જનજીવન પર અસર પડી છે.
