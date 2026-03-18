લખી રાખજો આજથી તારીખો! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ છોતરા કાઢી નાંખશે! નવી આગાહીથી લોકો ચિંતામાં!
Gujarat Weather Alert: ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં આગામી 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા અને પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
વરસાદ આવવાનું મુખ્ય કારણ શું છે?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સમુદ્રની સપાટીથી 0.9 કિમીની ઊંચાઈએ એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે, જે કમોસમી વરસાદ માટે જવાબદાર બનશે.
શું છે તારીખ સાથે વરસાદની આગાહી (18 થી 20 માર્ચ)
રાજ્યમાં ત્રણ દિવસ દરમિયાન કયા કયા વિસ્તારોમાં અસર જોવા મળશે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે. 18 માર્ચે બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળીના કડાકા સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
19 માર્ચે વરસાદનો વ્યાપ વધશે
આ દિવસે વરસાદની તીવ્રતા અને વિસ્તાર બંનેમાં વધારો જોવા મળશે. જેમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, પંચમહાલ, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ. સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને બોટાદ. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠામાં વરસાદ પડી શકે છે.
20 માર્ચે ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં અસર
બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહિસાગર જેવા જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે. આ વરસાદ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટું સંકટ બની શકે છે. તૈયાર ઉભા પાકનો સર્વનાશ અને મહેનતની ખેતી એક જ રાતમાં તબાહ થઈ શકે છે અને વરસાદ પહેલા જ તેની અસર દેખાવા પણ લાગી છે. ખેડૂતોનો માલ વરસાદમાં ન પલળે તે માટે આ તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાયો છે.
પવનની ગતિ અને સાવચેતી
આ આગાહી મુજબ, વરસાદની સાથે 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરમાં પડેલા તૈયાર પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ખેડૂતોએ પોતાનો પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અથવા તાડપત્રીથી ઢાંકી દેવા વિનંતી છે. આ બદલાતા વાતાવરણને કારણે તાપમાનમાં પણ આંશિક ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેનાથી ગરમીમાં થોડી રાહત મળશે પરંતુ ભેજવાળા વાતાવરણને લીધે બફારો અનુભવાઈ શકે છે.
