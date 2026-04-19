આજથી 3 દિવસ ભારે! ગુજરાતના આ 5 જિલ્લામાં ધબધબાટી બોલાવશે મેઘો! ખેડૂતોને અપાઈ ખાસ સલાહ
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમી લોકોને દઝાડી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યના હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની તાજી આગાહી મુજબ રાજ્યમાં આજથી સતત ત્રણ દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદ એટલે કે 'માવઠું' પડી શકે છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કમોસમી વરસાદની આગાહીને જોતા ખેડૂતોને પોતાનો પાક સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવા અને સાવચેતી રાખવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
કયા દિવસે કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડશે?
હવામાન વિભાગે 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન વિવિધ જિલ્લાઓ માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 19 એપ્રિલે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને દાહોદમાં પવન સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. 20 એપ્રિલે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને દાહોદ ઉપરાંત તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ માવઠું પડી શકે છે અને 21 એપ્રિલે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જેમ કે અમરેલી, ભાવનગર, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, સુરત અને ભરૂચમાં વરસાદી માહોલ રહેશે.
દેશમાં નબળા ચોમાસાના સંકેત
બીજી તરફ ભારતીય હવામાન વિભાગે 2026નું ચોમાસું સામાન્ય કરતાં નબળું રહી શકે છે. જેનો અર્થ એ છે કે વરસાદ ઓછો થશે. હવામાન વિભાગ મુજબ, જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે દેશભરમાં વરસાદ લોંગ પીરિયડ એવરેજ(LPA)ના 92 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે, જે 'બિલો નોર્મલ' શ્રેણીમાં આવે છે. સાથે જ હવામાન વિભાગે અલ નીનો સર્જાવાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે, જેનાથી ચોમાસા પર વધુ દબાણ વધી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે પણ કમોસમી વરસાદ અને ગરમીને લઈને મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંત અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે. 20 એપ્રિલ બાદ ગરમીનો પારો વધશે. ખાસ કરીને કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં હીટવેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં દરિયાઈ ભેજને કારણે બફારો વધશે, જેનાથી નાગરિકોને અસહ્ય ઉકળાટનો અનુભવ થશે.
અમદાવાદમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહેશે
ભલે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી હોય, પરંતુ અમદાવાદના રહેવાસીઓને ગરમીથી રાહત મળવાની આશા ઓછી છે. અમદાવાદમાં આગામી એક સપ્તાહ સુધી તાપમાન 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે પણ શહેરમાં ગરમી અને બફારાનો અનુભવ થશે. બીજી બાજુ દક્ષિણ-પૂર્વ પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના રાજસ્થાન પર સર્જાયેલું 'અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન' જવાબદાર છે. આ સિસ્ટમને કારણે ભેજવાળા પવનો ફૂંકાશે અને પ્રી-મોન્સૂન જેવી ગતિવિધિઓ જોવા મળશે.
વર્ષ 2026ના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસા અંગે જાહેર કરાયેલા લાંબા ગાળાના પૂર્વાનુમાનમાં આ વખતે દેશભરમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ મુજબ આ વર્ષે ચોમાસાની સિઝન (જૂનથી સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન કુલ વરસાદ દીર્ઘકાલીન સરેરાશ(LPA)ના લગભગ 92 ટકા રહી શકે છે. આ અંદાજમાં પ્લસ માઇનસ 5 ટકાની ભૂલ શક્ય છે, એટલે કે વાસ્તવિક વરસાદ 87 ટકાથી 97 ટકાની વચ્ચે રહી શકે છે. એટલે કે વાસ્તવિક વરસાદ આનાથી થોડો ઉપર-નીચે થઈ શકે છે, પરંતુ પ્રારંભિક સંકેતો નબળા ચોમાસા તરફ ઇશારો કરી રહ્યા છે.
Trending Photos