ગુજરાત માટે નવું વર્ષ લાવ્યું આફત! ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી
Gujarat Weather Forecast: હાલ શિયાળી તિવ્ર ઠંડીનો અહેસાસ સૌ કોઈ કરી રહ્યું છે. પણ શિયાળાની આ ઠંડી વચ્ચે માવઠાનો માર મેઘરાજાએ આપ્યો છે. એવો વરસાદ વરસ્યો કે જગતના તાતને જીવ તાળવે ચોંટી ગયો છે. અનેક જગ્યાએ પાકમાં નુકસાન પણ ગયું છે અને આટલું ઓછું હોય તેમ હવામાન વિભાગે ઠંડીમાં વધારો અને ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
ગુજરાતમાં ભરશિયાળે ઠંડી વચ્ચે માવઠું થયું છે. જી હા... શિયાળામાં ઠંડી તો હોય પણ આપણા ગુજરાતમાં તો ઠંડીની સાથે મેઘરાજાએ પણ ધબધબાટી બોલાવી છે. વરસાદ પણ કેવો? જાણે ચોમાસું ચારેકોર જામ્યું હોય અને મેઘરાજાએ મનમુકીને વરસવાનું શરૂ કર્યું હોય. નવસારી જિલ્લાના મરોલી પંથકમાં મુશળધાર વરસાદથી રોડ-રસ્તા પલળી ગયા અને કેટલીક જગ્યાએ પાણી પણ ભરાયું. જ્યારે બીજીતરફ સુરતમાં તો ભરશિયાળે ચોમાસાનો માહોલ જામ્યો છે. શહેરમાં સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું અને ત્યારબાદ મેઘરાજા તુટી પડ્યા. એવા વરસ્યા કે બધે જ પાણી-પાણી કરી નાંખ્યું. વાહનચાલકો અને શહેરીજનો કંઈ સમજી શક્તા ન હતા કે કરવું તો કરવું શું?
વરસાદની રાહ સૌથી વધુ કોઈ જોતું હોય તો તે જગતનો તાત હોય છે. પણ એ જ વરસાદ જો કમોસમી આવે અને આફત બનીને વરસે તો નુકસાન પણ તાતને જ ભોગવવું પડે છે. આવું જ કંઈ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આફત બનીને વરસેલા આ માવઠાએ તાતના પાકને પતાવી દીધો છે. વેરાવળ અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય પંથકમાં તૈયાર પાકનું જાણે સર્વનાશ થઈ ગયું છે. વરસાદે અન્નદાતાની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
આતો વાત થઈ આજે વરસેલા માવઠાની, પણ હજુ પણ મેઘરાજા ફરી વરસે તો નવાઈ નહીં. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરની આગાહી કરી છે. જેના કારણે સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે. વરસાદ જ નહીં ઠંડીનો ચમકારો પણ આગામી 24 કલાકમાં વધવાની આગાહી છે. આવતીકાલથી લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. ઠંડા પવનો પણ ફૂંકાઈ શકે છે. એટલે કે હવે આકરી ઠંડીમાં ઠુઠવાવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. ગુજરાતીઓએ ઠંડી અને વરસાદ બન્નેનો સામનો એક જ ઋતુમાં કરવાનો વારો આવ્યો છે. આ ઘટનાક્રમ આગામી દિવસોમાં યથાવત્ રહે તેવી સંભાવનાઓ પણ છે.
અગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જેમાં ખાસ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આકરી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીમાં વધારે થયો છે. પરંતુ હજુ ઠંડી વધે તેવી આગાહી કરાઈ છે. ઠંડી જ નહીં પરંતુ શહેર અને ગામોમાં ઘાટ ધુમ્મસ છવાયેલું રહે તેવી પણ પુરી સંભાવના છે.
ગુજરાતીઓનો સૌથી પ્રિય તહેવાર એટલે ઉત્તરાયણ. નાના બાળકોથી લઈ વયોવૃદ્ધ સુધીના દરેક ગુજરાતીઓ ઉત્તરાયણનો અલગ જ આનંદ માણે છે. પરંતુ આ વખતે ઉત્તરાયણ પર વહેલી સવારે પતંગની મજા માણતાં પતંગરસીયાઓ માટે થોડા માઠા સમાચાર છે. પવનની ગતિ ઓછી રહેવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે. પરંતુ બપોર બાદ પવન વેગ પકડે તેવી પણ આગાહી કરાઈ છે. હાલ ઠંડી સામાન્ય છે. પરંતુ જાન્યુઆરી માસમાં કાતિલ ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડેશે.
11 જાન્યુઆરીથી આકરી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થવાનો છે. 18 જાન્યુઆરી સુધી ભારે આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ગુજરાતનું હવામાન હવે સ્થિર રહ્યું નથી. ક્યારેક ઠંડી તો ક્યારેક ગરમી અને ન વિચાર્યું હોય ત્યારે વરસાદ આવી જાય. બદલાતા આ ઋતુચક્રથી સૌથી વધારે કોઈ પરેશાન હોય તો તે જગતનો તાત છે. જો માવઠું આવ્યું તો મોટું નુકસાન જગતના તાતને થઈ શકે છે. ઘાટ ધુમ્મસને કારણે વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી શકે છે.
