ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ઘાત: અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ?
Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમીનો તાપ છે, તો બીજી તરફ વાતાવરણ અચાનક પલટી મારતું જોવા મળી રહ્યું છે. ઉનાળાની વચ્ચે જ વરસાદી માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ફરી માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો શું છે હવામાનનો તાજો અંદાજ? ખેડૂતો માટે આ બદલાતું વાતાવરણ કેટલું જોખમી બની શકે?
ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટા પલટાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) ને કારણે માવઠું અને તેજ પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે. એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતમાં જ વાતાવરણમાં આવનારા આ ફેરફારને કારણે ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે લોકોને પલળવાનો વારો આવશે.
ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ તાપમાનમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યના મોટા ભાગના શહેરોમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી આસપાસ પહોંચી ગયું છે. અમરેલીમાં સૌથી વધુ 38.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે નલિયામાં સૌથી ઓછું 19 ડિગ્રી નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં પણ ગરમીનો પારો 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે. પરંતુ આ તાપમાન વચ્ચે જ વાતાવરણમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાનો માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા 2 એપ્રિલથી 4 એપ્રિલ સુધી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર અને બરફવર્ષા
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, તારીખ 2 અને 3 ની આસપાસ એક સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપ દેશમાં પ્રવેશશે. આ વિક્ષેપની સીધી અસર દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં જોવા મળશે, જ્યાં સખ્ત પવનો સાથે ભારે બરફવર્ષા થવાની શક્યતા છે. આ પહાડી હલચલની અસર મેદાની રાજ્યો અને ખાસ કરીને ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે.
ગુજરાતમાં ક્યાં અને કેવી થશે અસર?
રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો તેમજ ગીર સોમનાથના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તારીખ ૩ ની આસપાસ ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા તેમજ કચ્છ, વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ક્યાંક વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. 3 તારીખની આસપાસ પવન સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ખાસ કરીને આંબાના પાક (કેરી) ને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
2 એપ્રિલથી 4 એપ્રિલ સુધી વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય બન્યું છે. સાથે જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં વાતાવરણ અસ્થિર બન્યું છે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું
આ સાથે જ માત્ર વરસાદ જ નહીં પરંતુ થંડરસ્ટોર્મ અને તેજ પવનની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. પવનની ઝડપ 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આ કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની શક્યતા પણ છે.
પવનની ઝડપ 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે
આ બદલાતું વાતાવરણ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. પાક તૈયાર થવાના સમયે આવનારો વરસાદ અને પવન નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ખાસ કરીને કપાસ, ઘઉં અને અન્ય પાકોને અસર થવાની શક્યતા છે.
કપાસ, ઘઉં અને અન્ય પાકોને અસર થવાની શક્યતા
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર નહીં થાય. પરંતુ ત્યારબાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. એક તરફ ગરમી અને બીજી તરફ માવઠાની આગાહી. ગુજરાતમાં વાતાવરણનો આ ડબલ અસરકારક માહોલ લોકોને ચોંકાવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે આગામી દિવસો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાના છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી બની છે.
બીજા રાઉન્ડની પણ આગાહી
રાહતના સમાચાર એ છે કે વરસાદને કારણે એપ્રિલ મહિનામાં ગરમીમાં ઘટાડો નોંધાશે. જોકે, આ સિલસિલો અહીં અટકશે નહીં. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે તારીખ 8 થી 10 દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. આ બીજા રાઉન્ડ દરમિયાન ગુજરાતના તમામ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ઠંડા પવનો અને વરસાદી માહોલને કારણે ગરમીથી તો રાહત મળશે, પરંતુ ધૂળિયા પવનો અને કમોસમી વરસાદ ખેતીના પાકો માટે પડકારજનક બની શકે છે. ખેડૂત મિત્રોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવા સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
