ભયાનક રીતે બદલાશે ગુજરાતનું મોસમ! પૂરપાટ ઝડપે આવી રહ્યું છે ભયાનક વાવાઝોડું! તારીખ સાથે આ વિસ્તારોમાં અપાયું એલર્ટ
Ambalal Patel Agahi: ચક્રવાતી વાવાઝોડું દિત્વાહ તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાની નજીક આવી રહ્યું છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરથી ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે, 5 અને 6 ડિસેમ્બરે ઉત્તર, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતમાં શનિવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. બનાસકાંઠાના હવામાનમાં ફેરફાર થયો હતો. કાંકરેજ, દિયોદર, લાખણી, ધાનેરા, દાંતીવાડા, પાલનપુર સહિતના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ બદલાયું હતું.
ગુજરાતમાં હાલમાં શિયાળો શરૂ થયો હોવા છતાં લઘુત્તમ તાપમાન હજી એટલું ઘટ્યું નથી, જેના કારણે ઠંડીનો ચમકારો ઓછો છે. જોકે, હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી 24 કલાક બાદ રાજ્યના તાપમાનનો પારો 2 થી 3 ડિગ્રી ગગડે તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે ઠંડીમાં વધારો થશે. પરંતુ આ વચ્ચે ગુજરાત પર કમોસમી વરસાદનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. ગાઢ ધુમ્મસ અને વાદળછાયા વાતાવરણથી ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. આ સાથે જ શિયાળુ પાકમાં રોગ આવવાની શક્યતા છે. બટાકામાં ચરમી, એરંડામાં કાતરવા અને રાયડામાં મોલોસી નામના રોગની આવવાની ભીતિ છે.
5 અને 6 ડિસેમ્બરે વરસાદની સંભાવના
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં રાજસ્થાન પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. તેની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના ભાગોમાં સામાન્યથી નોંધપાત્ર રીતે સામાન્ય કરતાં વધુ છે; પ્રદેશના બાકીના ભાગોમાં સામાન્ય છે. આ સાથે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં 24 કલાક સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. ત્યારબાદ ત્રણ દિવસમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે.
ગુજરાત અંગે હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ અને દાદરા નગર-હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું. રાજ્યના લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. ઉત્તર ગુજરાત-પ્રદેશમાં લઘુત્તમ તાપમાન નોંધપાત્ર રીતે સામાન્ય કરતાં વધુ છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ માહિતી આપી છે કે, દિત્વાહ વાવાઝોડું આજે જમીન પર ત્રાટકશે. આ પહેલા આ વાવાઝોડાએ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા પર વિનાશ વેર્યો હતો, જેમાં 150થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા અને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. હાલમાં, આ વાવાઝોડું એક ચક્રવાતી વાવાઝોડું છે, જે વધુ મજબૂત થવાના કોઈ સંકેતો નથી. તમિલનાડુના ચાર જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ અને પાંચ જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ વાવાઝોડાને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. IMD અનુસાર, દિત્વાહ દરિયાકાંઠાની ખૂબ નજીકથી પસાર થશે. આજે રવિવારે સવારે 50 કિલોમીટર અને રવિવાર સાંજ સુધીમાં 25 કિલોમીટરના અંતરે પાર થશે. તો ગુજરાતમાં આ વાવાઝોડાની કોઈ અસર થશે કે નહીં આ સાથે આગામી દિવસોમાં રાજ્યનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે જાણીએ. દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના ઉત્તર શ્રીલંકા અને તમિલનાડુ દરિયાકાંઠે ચક્રવાતી વાવાઝોડું દિત્વાહ 05 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે લગભગ ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું હતું.
શનિવારે 29 નવેમ્બરના રોજ રાતે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના ઉત્તર તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠે, વેદારન્નિયમ (ભારત) થી લગભગ 90 કિમી પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વમાં, કરાઈકલ (ભારત) થી 90 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં, જાફના (શ્રીલંકા) થી 130 કિમી ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વમાં, પુડુચેરી (ભારત) થી 160 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈ (ભારત) થી 260 કિમી દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત હતું. આગામી 24 કલાક દરમિયાન તે ઉત્તર તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠાની સમાંતર લગભગ ઉત્તર તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. ઉત્તર તરફ આગળ વધતી વખતે, ચક્રવાતી વાવાઝોડું આજે, 30 નવેમ્બરની વહેલી સવારે અને સાંજે, તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠાથી અનુક્રમે 50 કિમી અને 25 કિમીના અંતરે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર કેન્દ્રિત થશે.
