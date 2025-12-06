ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

17થી 24 ડિસેમ્બર વચ્ચે માવઠું પડશે! કમોસમી વરસાદને કારણે પાકમાં થઈ શકે છે નુકસાન, અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Weather News: ગુજરાતમાં ભલે શિયાળાની ઠંડી પડી રહી હોય પરંતુ ડિસેમ્બર મહિનામાં માવઠું પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરી છે.

Updated:Dec 06, 2025, 08:22 AM IST

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

ગુજરાતમાં લોકો ઠંડીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. રાત્રે અને વહેલી સવારે ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે. પરંતુ આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં આગામી 17થી 24 ડિસેમ્બર માવઠું પડી શકે છે.

ડિસેમ્બરમાં માવઠાની સંભાવના

અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં માવઠાનો એક રાઉન્ડ આવવાનો છે. રાજ્યમાં 17 ડિસેમ્બર આસપાસ હળવા માવઠાની સંભાવના છે.

અંબાલાલ પટેલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં 18થી 24 ડિસેમ્બર મજબૂત પક્ષિમી વિક્ષેપ અને બંગાળના ઉપસાગરમાં એક ડિપ્રેશન બનશે. જેના ભેજની અસરને કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાશે. જેનાથી ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સલાહ આપતા કહ્યુ કે માવઠાને કારણે પાક પર ખરાબ અસર થઈ શકે છે. જીરૂં, મસાલાના પાકમાં રોગ આવવાની સંભાવના છે. તો તુવેર અને કપાસના પાકમાં પણ માવઠાને કારણે અસર થઈ શકે છે.

રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઠંડીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડી વધી રહી છે. મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારે ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે.  

