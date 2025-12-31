ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ભરશિયાળે ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પડશે કમોસમી વરસાદ; આ ઘાતક આગાહી વાંચીને છાતીના પાટીયા બેસી જશે!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હવે વાતાવરણ બગડવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે આગાહી છે કે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ વચ્ચે ઠંડીમાં વધારો થશે. ખાસ કરીને 30મી તારીખથી રાજ્યભરમાં હવામાનમાં થોડો બદલાવ આવી શકે છે, ઠંડીની સાથે માવઠાનો માર ઝેલવા માટે પણ ગુજરાતના અન્નદાતાએ તૈયાર રહેવું પડશે. એટલે કે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કરી છે.

Updated:Dec 31, 2025, 08:25 AM IST

અગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જેમાં ખાસ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આકરી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીમાં વધારે થયો છે. પરંતુ હજુ ઠંડી વધે તેવી આગાહી કરાઈ છે. ઠંડી જ નહીં પરંતુ શહેર અને ગામોમાં ઘાટ ધુમ્મસ છવાયેલું રહે તેવી પણ પુરી સંભાવના છે.   

ગુજરાતીઓનો સૌથી પ્રિય તહેવાર એટલે ઉત્તરાયણ. નાના બાળકોથી લઈ વયોવૃદ્ધ સુધીના દરેક ગુજરાતીઓ ઉત્તરાયણનો અલગ જ આનંદ માણે છે. પરંતુ આ વખતે ઉત્તરાયણ પર વહેલી સવારે પતંગની મજા માણતાં પતંગરસીયાઓ માટે થોડા માઠા સમાચાર છે. પવનની ગતિ ઓછી રહેવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે. પરંતુ બપોર બાદ પવન વેગ પકડે તેવી પણ આગાહી કરાઈ છે. હાલ ઠંડી સામાન્ય છે. પરંતુ જાન્યુઆરી માસમાં કાતિલ ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડેશે. 

11 જાન્યુઆરીથી આકરી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થવાનો છે. 18 જાન્યુઆરી સુધી ભારે આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ગુજરાતનું હવામાન હવે સ્થિર રહ્યું નથી. ક્યારેક ઠંડી તો ક્યારેક ગરમી અને ન વિચાર્યું હોય ત્યારે વરસાદ આવી જાય. બદલાતા આ ઋતુચક્રથી સૌથી વધારે કોઈ પરેશાન હોય તો તે જગતનો તાત છે. જો માવઠું આવ્યું તો મોટું નુકસાન જગતના તાતને થઈ શકે છે. ઘાટ ધુમ્મસને કારણે વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી શકે છે. 

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીનો સામનો ગુજરાતીઓ કરી રહ્યા છે. પહેલા ફુલગુલાબી બાદ હવે ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે. હજુ આકરી ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડશે. આ સમય દરમિયાન તાપમાનમાં 3 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે અને ઠંડીમાં વધારો થશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઠંડીમાં વધારો થવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગ હવે આગાહી કરે છે કે, જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં તાપમાન ઘટતાં ગુજરાતમાં ઠંડી વધુ તીવ્ર બનશે.  

31 ડિસેમ્બરે ઉત્તર ભારતના પાંચ રાજ્યોમાં હવામાન બગડવાની સંભાવના છે. દિલ્હી, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, કાશ્મીર અને હરિયાણા માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. વરસાદ પછી આ રાજ્યોમાં તાપમાન 3 થી 4 ડિગ્રી ઘટી શકે છે, જેનાથી ઠંડીમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી ત્રણ દિવસ સુધી તમિલનાડુના ઘણા ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. વિઝિબિલિટી ઘટના ગમખ્વાર અકસ્માતો પણ સર્જાઈ છે. તો રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાનો માર પડે તેવી સંભાવના છે. 

અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ઠંડી ધીમે ધીમે વધી રહી છે. ગઈકાલે રાત્રિનું તાપમાન 14.8 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, નવા વર્ષની શરૂઆતથી અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં તીવ્ર ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી ત્રણ દિવસમાં રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે, જેનાથી ઠંડીમાં વધુ વધારો થશે. ગઈકાલે રાત્રે નલિયા 10.4 ડિગ્રી તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર હતું. રાજધાની ગાંધીનગરમાં 12.8 ડિગ્રી અને ભુજમાં 14 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં અમદાવાદમાં ખૂબ ઓછી ઠંડીનો અનુભવ થયો હતો.

બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં તાપમાનમાં 10 થી 12 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં પણ તાપમાન ઘટશે અને ઠંડી વધશે અને તાપમાનમાં 10 થી 12 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ રાતના સમયે તાપમાન ઓછું થઈ શકે છે, જેનાથી ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે. જ્યારે કચ્છમાં તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચે જવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 3 જાન્યુઆરી પછી ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પવનની ગતિ પણ થોડી વધી શકે છે.

