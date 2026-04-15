ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! 19 તારીખથી ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે, ભયાનક આગાહી

Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં અત્યારે ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમી લોકોને અકળાવી રહી છે, તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરીને સૌની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે આ સમાચાર માઠા સાબિત થઈ શકે છે.  15મી એપ્રિલની રાતથી પશ્ચિમ હિમાલયના પ્રદેશોમાં એક નવું નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાની સંભાવના છે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર પણ જોવા મળશે.

Updated:Apr 15, 2026, 08:51 AM IST

કાળઝાળ ગરમી અને 'ડિસકમ્ફર્ટ કન્ડિશન'

એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતથી જ રાજ્યના અનેક શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 7 દિવસ સુધી ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળવાની શક્યતા નથી. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવનોને કારણે 18મી એપ્રિલ સુધી ભારે ઉકળાટ અને અસ્વસ્થતા અનુભવાશે.

આગામી 15 એપ્રિલથી ઉત્તરના પર્વતીય પ્રદેશોમાં એક નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત અત્યારે પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનની આસપાસ એક અપર એર સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે. આ બન્ને પરિબળોની અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. આ સાથે જ દરિયો પણ અસ્થિર રહેવાની સંભાવનાને જોતા માછીમારોને દરિયો ના ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

4 દિવસ બાદ એટલે કે 19 એપ્રિલના રોજ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહિસાગર અને દાહોદ જેવા જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. જેની બીજા દિવસે એટલે કે 20 એપ્રિલના રોજ સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આમ 19 અને 20 એપ્રિલ દરમિયાન કમોસમી વરસાદથી કૃષિ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જેથી ખેડૂતોને પોતાના પાકની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલા લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. 

ગુજરાતમાં વરસાદ કેમ પડશે?

હાલમાં વાતાવરણમાં એકસાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનની આસપાસ અપર એર સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય છે. ઉત્તર પ્રદેશથી મણિપુર અને બિહારથી તમિલનાડુ સુધી ટ્રફ લાઇન સર્જાયો છે. 15મી એપ્રિલની રાતથી હિમાલયના પ્રદેશોમાં નવું નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે.  

કયા વિસ્તારોમાં અને ક્યારે પડશે વરસાદ?

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 19 અને 20 એપ્રિલે રાજ્યના નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 19 એપ્રિલે અમરેલી, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ અને મહીસાગર અને 20 એપ્રિલે સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગો અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે.

ગુજરાતના ખેડૂતો અને માછીમારો માટે ચેતવણી

આ કમોસમી વરસાદની સૌથી વધુ અસર કૃષિ ક્ષેત્રે જોવા મળી શકે છે. ઉનાળુ પાક અને માર્કેટ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં પડેલી જણસીઓને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. વાતાવરણમાં આવતા અચાનક પલટાને કારણે વાયરલ બીમારીઓ અને રોગચાળો ફેલાવવાનો ભય છે. દરિયો અસ્થિર રહેવાની સંભાવના હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ વર્ષે ચોમાસું પણ સામાન્ય કરતા થોડું નબળું રહેવાની શક્યતા છે, જે આગામી સમયમાં પાણીની અછત તરફ ઈશારો કરે છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનો પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લે અને બદલાતા હવામાનમાં પોતાના સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખે. એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતમાં માવઠાના નાના રાઉન્ડ બાદ હાલ કાળઝાળ ગરમી જોર પકડી કરી છે. એવામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુ એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. જેના કારણે પાક નુકસાનીની ભીતિથી ખેડૂતોની ચિંતામા વધારો થયો છે.

