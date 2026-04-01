આ વિસ્તારોમાં ઝાડ કે થાંભલા નીચે ઊભા ન રહેતા! આગામી 4 દિવસ છે ખુબ જ ભારે; પાકિસ્તાનની સિસ્ટમ ભૂક્કા કાઢશે!
Unseasonal Rain Forecast Gujarat: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆતે જ કુદરતનો મિજાજ બદલાયો હતો. હવે ફરી એકવાર એવા જ વાતાવરણ બદલવાના વાવડ મળી રહ્યા છે. રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 2, 3 અને 4 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં કેમ સર્જાઈ આ સ્થિતિ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સક્રિય છે. આ સાથે જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં જમીનથી 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. 2 એપ્રિલથી વધુ એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે.
ગુજરાતમાં કેવો રહેશે વરસાદ અને શું રહેશે પવનની ગતિ?
આગામી દિવસોમાં માત્ર વરસાદ જ નહીં, પરંતુ થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી (વીજળીના કડાકા-ભડાકા) પણ જોવા મળશે. કમોસમી વરસાદ દરમિયાન પવન 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે. મુખ્યત્વે 31 માર્ચ, 2 એપ્રિલ, 3 એપ્રિલ અને 4 એપ્રિલના રોજ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
તાપમાનનો પારો અને ગરમીની સ્થિતિ
કમોસમી વરસાદી માહોલ વચ્ચે તાપમાનમાં પણ ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકના આંકડા મુજબ અમરેલીમાં મહત્તમ તાપમાન 38.5°C નોંધાયું છે. સૌથી ઓછું તાપમાન નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 19°C નોંધાયું છે. જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 38°Cની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. આગામી બે દિવસ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થશે નહીં, પરંતુ ત્યારબાદ વાતાવરણમાં પલટો આવતા મહત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી ગરમીમાં આંશિક રાહત મળશે પરંતુ ભેજનું પ્રમાણ વધશે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચિંતા
રાજ્યમાં વારંવાર બદલાતા હવામાન અને કમોસમી વરસાદને કારણે ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને પાક સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવા અને સાવચેતી રાખવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
કમોસમી વરસાદની આ આગાહીને પગલે ખેડૂતોને પોતાના પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને ખુલ્લામાં રાખેલા અનાજને ઢાંકી દેવા સલાહ આપવામાં આવે છે. તેમજ ગાજવીજ વખતે ઝાડ કે થાંભલા નીચે ઊભા ન રહેવા નાગરિકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે. પશુઓને ખુલ્લા મેદાન કે નબળા છાપરા નીચે બાંધવાનું ટાળવું. હાલ ગુજરાતમાં ભલે ગરમીથી આંશિક રાહત મળી હોય, પરંતુ આ કમોસમી વરસાદ આર્થિક રીતે ખેતી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આગામી 5 એપ્રિલ સુધી સાવચેત રહેવું અનિવાર્ય છે.
અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી: 70 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન
હવામાન ક્ષેત્રના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપ એટલો મજબૂત હશે કે તેની અસર પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનની સાથે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળશે. 60થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ પ્રચંડ પવનને કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે છે અને વીજળીના થાંભલા કે ઝાડ પડી જવાની ભીતિ છે.
