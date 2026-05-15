/રોહિણી નક્ષત્રમાં કેવો પડશે ગુજરાતમાં વરસાદ; કયા વિસ્તારોમાં ફૂંકાશે આંધી-વંટોળ, જાણો અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતભરમાં કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે, ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વાતાવરણમાં મોટા પલટાની આગાહી કરી છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ગરમીનું જોર ઘટશે, પરંતુ તેની સામે બફારો અને આંધી-વંટોળનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા છે. કેરળમાં ચોમાસાની શરૂઆત ભારતીય મુખ્ય ભૂમિ પર દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના આગળ વધવાનો મુખ્ય સંકેત માનવામાં આવે છે. આ ગરમી અને શુષ્ક હવામાનથી વર્ષા ઋતુમાં ફેરફારનું પ્રતીક પણ છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 18 મે થી 23 મે દરમિયાન ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. આ સમયગાળામાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
વરસાદની સાથે સાથે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાશે. કૃત્તિકા નક્ષત્રના પ્રભાવને કારણે સાંજના સમયે તેજ ગતિએ આંધી-વંટોળ આવવાની શક્યતા છે. પવનની ગતિ એટલી તીવ્ર હોઈ શકે છે કે કાચા મકાનોના છાપરા અને પતરા ઉડી શકે છે, જેથી નાગરિકોને સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે. બપોર પછીના સમયે અસહ્ય બફારા જેવું વાતાવરણ અનુભવાશે.
હવામાન નિષ્ણાંતના મતે, 25 મે થી 5-6 જૂન દરમિયાન રોહિણી નક્ષત્રમાં જો વરસાદ થાય, તો તેને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ 'બહોતેરું' ગણવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે આગામી ચોમાસામાં 72 દિવસ વરસાદ પડવાની સંભાવના રહે છે. રોહિણી નક્ષત્રના ઉતરતા સમયે એટલે કે 1 થી 4 જૂન વચ્ચે પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ચોમાસાના વિધિવત આગમન પહેલા 8 જૂન થી 15 જૂન વચ્ચે મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં વરસાદી માહોલ જામશે. ત્યારબાદ, 22 જૂન થી 28 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આમ, મે મહિનાના અંતથી જૂન મહિના સુધી રાજ્યમાં વારંવાર વાતાવરણ પલટાશે અને ચોમાસાની જમાવટ થશે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે છેલ્લા 21 વર્ષમાં IMD નું પૂર્વાનુમાન મોટા ભાગે સટીક સાબિત થયું છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની કેરલમ પહોંચવાની સંભવિત તારીખ 26 મે જાહેર કરી છે. સામાન્ય તિથિ 1 જૂનની તુલનામાં તે છ દિવસ પહેલા છે. ચોમાસાના આગમનની સાથે દેશભરમાં ગરમીથી રાહત મળવાની આશા છે અને ખેતી માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બની શકે છે. માત્ર 2015મા અનુમાન વાસ્તવિક સ્થિતિથી અલગ રહ્યું હતું. તાજેતરના છ વર્ષના આંકડા ચોમાસા પર હવામાન વિભાગની વિશ્વસનીયતાને વધુ મજબૂત કરે છે.
આ સિવાય ચોમાસાના આગમન પહેલા દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે. 15-19 મે દરમિયાન કેરળ, માહે, સમુદ્રી આંધ્ર પ્રદેશનો વિસ્તાર, યનમ, રાયલસીમા, આંતરિક કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપમાં વરસાદની સંભાવના છે. 15-17 મે દરમિયાન તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ. 16-17 મેએ કેરળ, માહે, 15 મેએ લક્ષદ્વીપમાં વરસાદ પડશે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે સમય પહેલા ચોમાસું કેરળ પહોંચવાથી દક્ષિણ ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. તે ખરીફ પાકની વાવણી માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જેનાથી ખેડૂતોને સમય પર પાક વાવણીની તક મળશે.