આગામી 20 દિવસ ગુજરાત માટે સૌથી ભારે! આ વિસ્તારોમાં એકસાથે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડાનું સંકટ
Ambalal Patel's big prediction:ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળી શકે છે. જી હા...રાજ્યના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ માટે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાવાને કારણે રાજ્યમાં આજથી પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો પ્રારંભ થશે, જેને પગલે ખેડૂતોમાં પણ ચિંતાની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવા જઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. આગામી 20 દિવસ સુધી દેશ સહિત ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ભારે પવનની ગતિ રહેવાની શક્યતા છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર: ક્યાં પડશે વરસાદ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. આજે ખાસ કરીને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરમાં પડેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ હોવાથી ખેડૂતોને સાવચેતીના પગલાં લેવા અને સુરક્ષિત સ્થળે પાક ખસેડવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ લાવશે વરસાદ અને વાવાઝોડું
29 માર્ચથી એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવા જઈ રહ્યો છે. જેની મુખ્ય અસરો ઉત્તર ભારતને થવાની છે. આ વિક્ષેપને કારણે દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં ભારે હલચલ જોવા મળશે.પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં 60 થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત બાજુ રાજસ્થાનમાં ઉઠનારા પવનની અસરને કારણે ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં પણ જોરદાર પવન ફૂંકાશે.
કમોસમી વરસાદ અને વીજળીના કડાકા
29 માર્ચથી 3 એપ્રિલ દરમિયાન 'બેક ટુ બેક' પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે સખત પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં માવઠું પડી શકે છે. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં ભારે મેઘગર્જના, વીજળીના કડાકા અને ક્યાંક કરા પડવાની પણ શક્યતા છે.
આજના દિવસની આગાહી (29 માર્ચ)
આજે રાજ્યના દરિયાકાંઠાના અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. જેમાં કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે આવતીકાલ 30 માર્ચે ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે. જેમાં બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહીસાગર, દાહોદ અને કચ્છમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
5થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન સતત પલટો
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર માર્ચના અંતમાં જ નહીં પણ એપ્રિલ મહિનામાં પણ કુદરતનો પ્રકોપ ચાલુ રહેશે. 5 એપ્રિલથી લઈને 8 થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ દેશ અને ગુજરાતના ભાગોને ધમરોળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દેશના કેટલાક ભાગોમાં મોટું વાવાઝોડું આવવાની પણ આશંકા છે.
તાપમાનમાં ઘટાડો અને 'યલો એલર્ટ'
વરસાદની આગાહીને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા બે દિવસ માટે 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેનાથી લોકોને ગરમીમાં થોડી રાહત મળશે. જોકે, પવન અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા હોવાથી સાવચેત રહેવા સૂચના અપાઈ છે.
ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે ચેતવણી
આ પ્રતિકૂળ વાતાવરણને કારણે જનજીવન પર મોટી અસર પડી શકે છે. પવન અને વરસાદને કારણે ખાસ કરીને આંબાના પાકો (કેરી)ને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ખેડૂતો માટે આગામી 20 દિવસ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. ભારે પવન અને વાવાઝોડાની સ્થિતિને લીધે દેશના અનેક ભાગોમાં ભારે વીજ કપાત થવાની શક્યતા છે. પવનની ગતિ એટલી તીવ્ર હોઈ શકે છે કે કેટલાક ભાગોમાં કાચા મકાનોના છાપરા પણ ઉડી શકે છે. ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પવનની ગતિ 50 થી 60 કિમી સુધી પહોંચી શકે છે, તેથી દરિયાકાંઠાના અને ખુલ્લા મેદાની વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ સાવધ રહેવું જરૂરી છે.
