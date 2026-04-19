સ્માર્ટ મીટર પર પ્રતિબંધ : વીજ ગ્રાહકોના વધતા વિરોધને પગલે એક રાજ્યએ લીધો મોટો નિર્ણય
UP Government Ban On Smart Meter : ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્માર્ટ મીટરને લઈને વધતા વિવાદ અને વિરોધ પ્રદર્શનની વચ્ચે વહીવટી તંત્રએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. ઉત્તર પ્રદેશ પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (UPPCL) એ પ્રદેશમાં સ્માર્ટ મીટર બદલવાની કામગીરી પર તાત્કાલિક અસરથી પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ નિર્ણય ત્યા સુધી યથાવત રહેશે, જ્યા સુધી ટેકનિકલ કમિટિ પોતાનો રિપોર્ટ વહીવટી તંત્રને સોપતી નથી.
ગ્રાહકનો આરોપ, અમારી સહમતિ વગર જુના મીટર હટાવવામાં આવ્યા
પાવર કોર્પોરેશનના અધ્યક્ષ ડો.આશિષ ગોયલે આ સંબંધે તમામ ડિસ્કોમ (ડિસ્ટ્રીબ્યૂટર કંપની) ઓને સૂચના જાહેર કરી છે. આદેશમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે, આગામી સૂચના સુધી જૂના મીટર હટાવીને નવા મીટર લગાવવાની કામગીરી કોઈ પણ રીતે કરવામાં ન આવે. હકીકતમાં, ગત કેટલાક સમયથી ઉત્તર પ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં ગ્રાહકોમાં સ્માર્ટ મીટરને પગલે વિરોધ જોવા મળ્યો છે. આ વિવાદ હવે ઉકળતા ચરુની જેમ બની ગયો છે. ગ્રાહકોએ આક્ષેપો મૂક્યા કે, ગ્રાહક તરીકે તેમની સહમતિ લીધા વગર જુના મીટર હટાવવામાં આવ્યા છે. તેમજ પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યા. ઉત્તર પ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં આ બાબતને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું.
રિપોર્ટ પછી નવા રિપોર્ટ અંગે નિર્ણય લેવાશે
ચારેતરફથી વધતા વિવાદને પગલે રાજ્ય સરકારે 12 એપ્રિલના રોજ એક ટેકનિકલ કમિટીની રચના કરી હતી. આ કમિટીને સ્માર્ટ મીટર સાથે જોડાયેલી સમસ્યા, ફરિયાદ, ટેકનિકલ ખામીઓ, તથા ગ્રાહકોના નિવેદનને લઈને તપાસ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી સરકારે નવા સ્માર્ટ મીટર લગાવવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. હવે આગળની રણનીતિ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ નક્કી કરવામાં આવશે.
અત્યાર સુધી ઉત્તરપ્રદેશમાં 70.50 લાખ પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર લગાવાયા છે
સરકારી આંકડા મુજબ, ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધી 78 લાખ સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી અંદાજે 70.50 લાખ જેટલા પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર છે. જોકે, સરકારના નિર્ણય મુજબ, હાલ જુના મીટર બદલવાની પ્રક્રિયા અટકાવી દેવામાં આવી છે. પરંતુ નવા વીજ કનેક્શન માત્ર સ્માર્ટ પ્રીપેડ મીટરના માધ્યમથી જ આપવામાં આવશે તેવું પણ કહેવાયું છે. આ ઉપરાંત વીજળી વિભાગે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોઈ પણ ગ્રાહકનું કનેક્શન રોકવામાં નહિ આવે. અર્થાત જે લોકો નવા કનેક્શન માટે અરજી કરી રહ્યાં છે, તેઓને સ્માર્ટ મીટરની સાથે જ હવે વીજળી મળી શકશે. પહંતુ પહેલેથી લગાવવામાં આવેલા મીટરને બદલવાની હાલ કોઈ પણ કાર્યવાહી કરવામાં નહિ આવે. તેને હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. કમિટીના રિપોર્ટમાં કોઈ પ્રકારની ગરબડી સામે આવે છે, તો સરકાર તેના મુજબ નિર્ણય લેશે.
