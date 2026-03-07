ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઆગામી સપ્તાહે IPO માર્કેટમાં ધમાકો, 4 નવા ઈશ્યુ થશે લોન્ચ, કમાણી માટે તૈયાર રાખો પૈસા

આગામી સપ્તાહે IPO માર્કેટમાં ધમાકો, 4 નવા ઈશ્યુ થશે લોન્ચ, કમાણી માટે તૈયાર રાખો પૈસા

મેનબોર્ડ ઈશ્યુમાં રાજપૂતાના સ્ટેનલેસ  IPO અને ઇનોવિઝન  IPO આગામી સપ્તાહે બિડિંગ માટે ખુલશે. આ વચ્ચે એસએમઈ સેગમેન્ટમાં એપ્સિસ એરોકોમ આઈપીઓ આગામી સપ્તાહે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં આવવાનો છે. તો કેટલીક કંપનીઓના ઈશ્યુ આગામી સપ્તાહે બજારમાં લિસ્ટ થશે.
 

Updated:Mar 07, 2026, 03:48 PM IST

1/5
image

IPO News: આગામી સપ્તાહે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં હલચલ જોવા મળશે. તેનું કારણ છે કે આગામી સપ્તાહે કુલ ચાર આઈપીઓ સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલવાના છે. મેનબોર્ડ ઈશ્યુમાં રાજપુતાના સ્ટેનલેસ IPO અને ઇનોવિઝન આઈપીઓ આગામી સપ્તાહે બિડિંગ માટે ખુલશે. આ વચ્ચે SME સેગમેન્ટમાં એપ્સિસ એરોકોમ આઈપીઓ આગામી સપ્તાહે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં આવવાનો છે. આ સિવાય રાજમાર્ગ ઇનવિટ આઈપીઓ પણ લોન્ચ થશે. આવો આ આઈપીઓ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

રાજપૂતાના સ્ટેનલેસ IPO

2/5
image

રાજપૂતાના સ્ટેનલેસ IPO સબ્સક્રિપ્શન માટે 9 માર્ચે ખુલશે અને 11 માર્ચે બંધ થશે. આ પબ્લિક ઈશ્યુ 254.98 કરોડનો બુક-બિલ્ડ ઓફરિંગ છે અને તેમાં 1.47 કરોડ શેરનો ફ્રેશ ઈશ્યુ સામેલ છે. જેનાથી કુલ 178.73 કરોડ રૂપિયા અને 0.63 કરોડ શેર ઓફર ફોર સેલ સામેલ છે, જેનાથી 76.25 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવશે. રાજપૂતાના સ્ટેનલેસ આઈપીઓ માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ 116-122 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. નિર્ભય કેપિટલ સર્વિસેઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહી છે, જ્યારે કેફિન ટેક્નોલોજી લિમિટેડ ઈશ્યુની રજીસ્ટ્રાર છે.  

ઇનોવિઝન IPO

3/5
image

ઇનોવિઝન આઈપીઓ સબ્સક્રિપ્શન માટે 10 માર્ચે ખુલશે અને 12 માર્ચે બંધ થશે. 323 કરોડ રૂપિયાનો આ આઈપીઓ એક બુક-બિલ્ડ ઈશ્યુ છે, જેમાં 255 કરોડ રૂપિયાના 0.47 કરોડ શેર ફ્રેશ ઈશ્યુ અને 67.84 કરોડ રૂપિયાના 0.12 કરોડ શેરનો ઓફર ફોર સેલ (OFS) સામેલ છે. ઇનોવિઝન આઈપીઓ માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ 521થી 548 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.

રાજમાર્ગ ઈન્ફ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT

4/5
image

રાજમાર્ગ ઇન્ફ્રા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ આઈપીઓ સબ્સક્રિપ્શન માટે 11 માર્ચે ખુલશે અને 13 માર્ચે બંધ થશે. આ ઈશ્યુ 6000 કરોડ રૂપિયાનો બુક-બિલ્ડ ઓફરિંગ છે તેમાં 60 કરોડ શેરનો ફ્રેશ ઈશ્યુ સામેલ છે. આ આઈપીઓ માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ 99100 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ આ ઈશ્યુ માટે બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે, જ્યારે કેફિન ટેક્નોલોજી રજીસ્ટ્રારની ભૂમિકામાં છે.  

એપ્સિસ એરોકોમ IPO

5/5
image

એપ્સિસ એરોકોમનો આઈપીઓ 11 માર્ચે ખુલશે અને 13 માર્ચે બંધ થશે. 35.77 કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓમાં 0.33 કરોડ ફ્રેશ શેર જારી કરવામાં આવશે. આ આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 104થી 110 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીનો આઈપીઓ NSE SME પર લિસ્ટ થશે.

Upcoming IPOs next week India

Trending Photos