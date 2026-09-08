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  • /50 કલાક બાદ ખુલશે ભાગ્યના બંધ દરવાજા! 4 રાશિઓના જીવનમાં અચાનક આવશે જોરદાર ફેરફાર, ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી થશે ધનવર્ષા!

50 કલાક બાદ ખુલશે ભાગ્યના બંધ દરવાજા! 4 રાશિઓના જીવનમાં અચાનક આવશે જોરદાર ફેરફાર, ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી થશે ધનવર્ષા!

Edited ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:40 AM IST

Uranus Retrograde: યુરેનસ જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અરુણ ગ્રહ કહે છે તે હવે વૃષભ  રાશિમાં વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. 5 મહિના સુધી ઉલ્ટી ચાલ ચલશે જે 4 રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. સફળતાના શિખરે પહોંચાડી શકે છે. જાણો તમારી રાશિ આ યાદીમાં છે કે નહીં. 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં યુરેનસનો સંબંધ અચાનક થનારા ફેરફારો, નવી પરિસ્થિતિઓ અને અણધારી ઘટનાઓ સાથે જોડવામાં આવે છે. આધુનિક જ્યોતિષ અને પશ્ચિમી  જ્યોતિષમાં યુરેનસ (અરુણ ગ્રહ)ને ખુબ મહત્વ અપાય છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 10 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ યુરેનસ વૃષભ રાશિમાં વક્રી થશે. ધન અને વૈભવ તથા પ્રેમ સુખ સંપત્તિના દાતા શુક્રની રાશિ વૃષભમાં યુરેનસની ઉલ્ટી ચાલ કેટલાક લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે. એવા ફેરફાર કે જેમની  તેમણે કલ્પના પણ કદાચ ન કરી હોય યુરેનસ 8 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી વક્રી રહેશે. ત્યારબાદ ફરીથી માર્ગી  અવસ્થામાં આવશે. યુરેનસ 19 માર્ચ 2025થી વૃષભ રાશિમાં છે અને 6 જુલાઈ 2031 સુધી આ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. જાણો અરુણ ગ્રહની વક્રી ચાલ કોને ફાયદો કરાવશે. 

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

યુરેનસ વૃષભ રાશિમાં જ વક્રી  થઈ રહ્યા છે. આ  રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે. એક બાજુ તમારી પર્સનાલિટીમાં જબરદસ્ત નિખાર આવશે, તમારી સુંદરતા-આકર્ષણ વધશે. આત્મવિશ્વાસમાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સાથે જ  તમારી સોચમાં પણ ફરક આવશે જે તમને એક પછી એક મોટી સફળતા અપાવી શકે છે. તમે કરિયરમાં ઊંચાઈ સ્પર્શ કરશો અને તમારી સમાજમાં નવી ઓળખ બનશે. તમે ઈનોવેટિવ કામ દ્વારા મોટો લાભ મેળવી શકો છો. 

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિવાળાને વક્રી યુરેનસ મુસાફરીનો યોગ બનાવી રહ્યો છે. આ સાથે જ આર્થિક સ્થિતિમાં ફેરફાર આવી શકે છે. તમારું બેંક બેલેન્સ વધશે. જૂના રોકાણથી સારો ફાયદો થઈ શકે છે. ધર્મમાં તમારો રસ વધશે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો. ઘરમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરી શકો છો.   

મકર રાશિ4/5

મકર રાશિ

મકર રાશિના પંચમ ભાવ (ત્રિકોણ ભાવ)માં યુરેનસ છે અને તેમની વક્રી ચાલ આ રાશિવાળા વિદ્યાર્થીઓ, ફ્રેશર્સ અને રિસર્સ સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટો લાભ કરાવી શકે છે. સ્કોલરશિપ, પ્રાઈઝ મની કે મોટા પેકેજની નોકરી મળી શકે છે. શેર માર્કેટ અને ક્રિએટિવ ફિલ્ડના લોકોને અચાનક પૈસા મળી શકે છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

કર્ક રાશિ5/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોને યુરેનસ ગ્રહ વેપારમાં મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. તમને પૈસા કમાવવા માટે નવા નવા રસ્તા મળશે. જો આ સમયનો પૂરો લાભ ઉઠાવી શકશો તો ઘણા પૈસા કમાઈ શકશો. ક્લાયન્ટ્સ, નેટવર્ક, મિત્રો બધાની મદદ મળી શકશે. આ સમય દરમિયાન તમારી કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. 

તસવીરો- AI Images

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

TAGS:
astrology
Arun Vakri
Horoscope

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