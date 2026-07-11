/24 કલાક બાદ નસીબનો જૅકપોટ લાગશે! આ રાશિવાળાઓની તિજોરી છલકાઈ જશે, વધશે દબદબો-પદ પ્રતિષ્ઠા

અરુણ ગ્રહનો રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ રાશિચક્રની કેટલીક રાશિઓ માટે નોકરીમાં મોટો બદલાવ લાવી શકે છે. જરૂરિયાત કરતા વધુ ધન કમાવવાની તક મળી શકે છે. જાણો વિસ્તૃત માહિતી.
અરુણ કૃત્તિકા નક્ષત્રથી નીકળીને ચંદ્રમાના રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. અરુણનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 12 જુલાઈ 2026ના રોજ રવિવારે સવારે 7.47 વાગે થશે. આ નક્ષત્રમાં 12 નવેમ્બર 2026 સુધી અરુણ ગ્રહનું ભ્રમણ રહેશે. જ્યોતિષ મુજબ અરુણ ગ્રહ એટલે કે યુરેનસ બદલાવ, આધુનિકતા અને અચાનક થનારી ઘટનાઓના કારક છે. અરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન 5 રાશિના જાતકોના જીવન પર ઊંડો પ્રભાવ પાડી શકે છે. જાણો શું લાભ થઈ શકે.
અરુણ ગ્રહના રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી મેષ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર અને નોકરીના ક્ષેત્રમાં અચાનક સકારાત્મક બદલાવ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં સારો નફો મેળવવાની તક મળી શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જળવાશે.
અરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ શુભ પરિણામ લાવશે. બિઝનેસમાં નવી ડીલ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામને પૂરા કરી શકશો. કરજનો બોજો ઘટશે. માનસિક શાંતિ મળશે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સારું પ્રદર્શન કરશો.
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે અરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સફળતાના રસ્તા ખોલશે. જાતકો મનગમતી નોકરી મેળવી શકે છે. કાર્યસ્થળે કામની પ્રશંસા થશે. ધનના મામલે જાતકો મોટો નિર્ણય લઈ શકશે. પ્રેમ સંબંધ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે.
અરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ધનુ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ચમત્કારિક ફેરફાર લાવશે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. પૈતૃક સંપત્તિથી મોટો ધનલાભ થવાની સંભાવના. બિઝનેસમાં રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. મોટા નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે.
મકર રાશિના જાતકો માટે અરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ભાગ્ય ચમકાવનારું સિદ્ધ થઈ શકે છે. વાહન કે કોઈ અચલ સંપત્તિ ખરીદવાની વાત થઈ શકે છે. નોકરીમાં પદ અને પગાર બંને વધી શકે છે. બિઝનેસમાં જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે. પરિવારનો સાથ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી પરંપરાગત જ્યોતિષીય માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ પર આધારિત છે. તેને સામાન્ય જાણકારી તરીકે જુઓ. કોઈ નિશ્ચિત પરિણામ કે ભવિષ્યવાણીના દાવ તરીકે નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ પર ગ્રહ ગોચરનો પ્રભાવ તેની જન્મ કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ, દશા, અંતર્દશા તથા અન્ય જ્યોતિષ કારકોના આધારે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તમામ તસવીરો- AI Images