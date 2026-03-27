ઈરાનના એ 5 હથિયાર... જે છેલ્લા 28 દિવસથી અમેરિકા અને ઇઝરાયલને હંફાવી રહ્યા છે
Iran Weapons : છેલ્લા 28 દિવસમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ભારે બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં ઇરાનના પાંચ ઘાતક હથિયારો પડકાર આપી રહ્યા છે. આ હથિયારોમાં ફત્તાહ હાઇપરસોનિક મિસાઇલ, ઝોલફઘર બેલિસ્ટિક મિસાઇલ, શાહેદ-136 ડ્રોન, અને શહાબ-3 અને ખોરમશહર-4 મિસાઇલનો સમાવેશ થાય છે. આ શસ્ત્રો દુશ્મનના દેશોને હંફાવી રહ્યા છે.
Iran Weapons : છેલ્લા 28 દિવસથી અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે સતત હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે શરૂ થયેલા આ હુમલાઓમાં હજારો મિસાઇલ લોન્ચર, ફેક્ટરીઓ અને લશ્કરી ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. છતાં ઇરાનના કેટલાક ઘાસ હથિયારો અડિખમ છે અને અસરકારક કામગીરી કરી રહ્યા છે.
આ હથિયાર એટલા ફાસ્ટ અને મજબૂત છે કે તે યુએસ અને ઇઝરાયલની સૌથી અદ્યતન ડિફેન્સ સિસ્ટમને પણ પડકાર આપી રહ્યા છે. સસ્તા ડ્રોનથી લઈને હાઇપરસોનિક મિસાઇલો સુધી ઇરાન દુશ્મન ડિફેન્સ સિસ્ટમને ભેદી રહ્યું છે. આ હથિયાર માત્ર હાઇ-સ્પીડ નથી પણ છુપાવવા માટે પણ સરળ છે.
ફત્તાહ હાઇપરસોનિક મિસાઇલ
ઈરાનની ફત્તાહ-1 અને ફત્તાહ-2 મિસાઇલો વિશ્વની સૌથી ઝડપી મિસાઇલોમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેઓ 18,522 કિમી/કલાકની ઝડપે ઉડે છે. જ્યારે સામાન્ય મિસાઇલો સીધી લાઈનમાં જાય છે, ત્યારે ફત્તાહ મિસાઇલ ઉડાન દરમિયાન તેનો માર્ગ બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પરિણામે ઇઝરાયલની આયર્ન ડોમ અથવા યુ.એસ. પેટ્રિઓટ સિસ્ટમ જેવી ડિફેન્સ સિસ્ટમ તેને સરળતાથી અટકાવી શકતી નથી.
ઝોલફઘર બેલિસ્ટિક મિસાઇલ
ઝોલફઘર ઈરાનની સોલિડ ફ્યુઅલવાળી બેલિસ્ટિક મિસાઇલોમાંની એક છે. આની ડિઝાઇન એવી છે કે તેને લોન્ચ માટે તૈયાર કરવામાં માત્ર થોડી મિનિટો લાગે છે. જ્યારે જૂની મિસાઇલોને તૈયાર થવામાં કલાકો લાગતા હતા, ત્યારે ઝોલફઘરને ટ્રક પર માઉન્ટ કરી શકાય છે અને ઝડપથી લોન્ચ કરી શકાય છે. આ મિસાઈલો હાલમાં યુએસ બેઝ અને ઇઝરાયલી લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવી રહી છે.
શાહેદ-136 ડ્રોન
શાહેદ-136 ઈરાનનું સૌથી સસ્તું છતાં સૌથી ખતરનાક હથિયાર છે. એક ડ્રોનની કિંમત અમુક હજાર ડોલર જ છે, પરંતુ અમેરિકાને તેને અટકાવવા માટે લાખો ડોલરની મિસાઇલો ખર્ચવા મજબૂર છે. કારણ કે આ ડ્રોન ઓછી ઊંચાઈએ ઉડે છે, રડાર સિસ્ટમ માટે તેને શોધવા મુશ્કેલ છે. ઈરાને આ ડ્રોન હજારોની સંખ્યામાં બનાવ્યા છે અને સંઘર્ષ દરમિયાન તેને ટોળામાં તૈનાત કરી રહ્યું છે. સેંકડો ડ્રોન એક સાથે આવવાથી દુશ્મનની ડિફેન્સ સિસ્ટમને રોકવા મુશ્કેલ પડી રહ્યા છે.
શહાબ-3 મિડિયમ રેન્જ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ
શહાબ-3 એ ઈરાનની જૂની છતાં અત્યંત વિશ્વસનીય મિસાઇલોમાંની એક છે. તેની રેન્જ 1900 કિલોમીટરથી વધુ છે એટલે કે તે ઇઝરાયલમાં તેમજ પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર સરળતાથી હુમલો કરી શકે છે. આ મિસાઇલ વિશાળ અંતર કાપવામાં સક્ષમ છે અને તેના શસ્ત્રોમાં ક્લસ્ટર બોમ્બ પણ લઈ જઈ શકે છે. ક્લસ્ટર બોમ્બ પેલોડ સૂચવે છે કે અસર થતાં મિસાઇલ અસંખ્ય નાના સબ-મ્યુનિશન છોડે છે જે વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાય છે, જેનાથી વિશાળ ક્ષેત્રમાં નુકસાન થાય છે.
ખોરમશહર-4 બેલિસ્ટિક મિસાઇલ
ખોરમશહર-4 એ ઈરાન દ્વારા વિકસિત એક શક્તિશાળી, લાંબા અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે. તે અનેક વોરહેડ્સ વહન કરવામાં સક્ષમ છે, જેના કારણે તે એકસાથે અનેક અલગ-અલગ ટાર્ગેટ પર પ્રહાર કરી શકે છે. 2,000 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ સાથે આ મિસાઇલ હાઇપરસોનિક સ્તરની નજીક ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇરાને ખાસ કરીને ખોરમશહર-4ને યુએસ નૌકાદળ સંપત્તિ અને ઇઝરાયલી હવાઈ મથકોને નિશાન બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરી છે.
