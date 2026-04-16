UTI: આ 5 ફેરફારને ગરમીના કારણે થયેલી સામાન્ય સમસ્યા ન સમજો, મૂત્રમાર્ગની ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ પણ હોય શકે
UTI Symptoms In Female: યુટીઆઈ એટલે કે યુરિનરી ટ્રેક ઈન્ફેક્શન મહિલાઓને થતી સમસ્યા છે. આ સમસ્યા પુરુષોને પણ થઈ શકે છે પરંતુ મહિલાઓમાં આ તકલીફ વધારે જોવા મળે છે. ગરમી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે ત્યારે પેશાબ સંબંધિત આ 5 સમસ્યા થતી હોય તો તેને ગરમીના કારણે થતી તકલીફ સમજવાની ભુલ ન કરવી. યુટીઆઈમાં જો સમયસર સારવાર ન લેવામાં આવે તો આ ઈન્ફેકશન કિડનીને પણ અસર કરી શકે છે.
યુટીઆઈ થવાના કારણો
યુટીઆઈ એક બેક્ટેરિયલ ઈંફેકશન છે. યુટીઆઈ થવાના કારણોની વાત કરીએ તો વારંવાર પેશાબ રોકવાની આદત, ગરમીમાં પણ ઓછું પાણી પીવું, ડાયાબિટીસ, ગર્ભાવસ્થા સહિતની સ્થિતિમાં યુટીઆઈ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. જ્યારે મહિલાને આ ઈન્ફેકશન થાય છે ત્યારે તેને આ 5 લક્ષણો જોવા મળે છે.
પેશાબ કરતી વખતે બળતરા
યુટીઆઈનું સૌથી પહેલું લક્ષણ છે પેશાબ કરતી વખતે તીવ્ર બળતરા થવી. આ સિવાય વારંવાર પેશાબ લાગવો અને પેશાબ અટકીને ઉતરે તે પણ યુટીઆઈનું લક્ષણ છે.
પેશાબનો રંગ બદલવો
યુરિન ઈન્ફેકશન થયું હોવાનું બીજું લક્ષણ છે પેશાબનો રંગ બદલી જવો. યુટીઆઈમાં પેશાબનો રંગ ધીરે ધીરે પીળો અને પછી વધારે ડાર્ક થવા લાગે છે.
પેશાબમાંથી વાસ આવવી
ઈન્ફેકશન વધવા લાગે એટલે પેશાબનો રંગ ડાર્ક પીળો થઈ જાય અને પેશાબ કર્યા પછી વાસ આવવાનું પણ શરુ થઈ જાય છે. જો પેશાબ કર્યા પછી તીવ્ર વાસ આવે તો તે યુટીઆઈનું લક્ષણ હોય શકે છે.
પેટના નીચેના ભાગમાં દુખાવો
યુરિન ઈન્ફેકશનમાં મહિલાઓને પેટના નીચેના ભાગમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. આ દુખાવો વધતાં ઈન્ફેકશનનું લક્ષણ હોય શકે છે.
તાવ આવવો
યુટીઆઈ વધે એટલે મહિલાને થાક લાગવો અને તાવ આવવા જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. ઈન્ફેકશનના કારણે તાવ આવી જાય છે અને શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ થાય છે. પેશાબ સંબંધિત ઉપરોક્ત કોઈપણ સમસ્યા જણાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. ઉપર જણાવેલા એક પણ લક્ષણને લાંબા સમય સુધી ઈગ્નોર ન કરો.
