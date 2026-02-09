ગુજરાતનું અનોખું ગામ ; 200 જૈન પરિવાર, એક પણ ઘર દીક્ષા વગરનું નહિ, અત્યાર સુધી 300 દીક્ષાર્થી આપ્યા
Jain Samaj Diksha : સંસારના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈને સંયમી જીવન જીવવાની એક કઠિન કલ્યાણકારી યાત્રાની શુભકામનાઓ તેનો અકલ્પનીય અનુભવનું સાક્ષી મધ્ય ગુજરાતનું એક ગામ બન્યું છે. છાણીના શાંતિનાથ ભગવાનના 131 વર્ષ પુરાણા જિનાલયમાં નિર્વિઘ્ને દીક્ષા લેવાય તેની માનતા માટે લોકો આવતા હોય છે. શાંતિનાથ ભગવાનના જિનાલયમાં લોકો નિર્વિઘ્ને દીક્ષા માટે માનતા રાખે છે. ત્યારે એક દીકરી વિશ્વાએ સંસાર ત્યજીને દીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું છે.
નિર્ણય પર તેના માતા-પિતા અને પરિવારજનોએ તેને હર્ષભેર સંમતિ આપી
ઉચ્ચ શિક્ષિત અને ટેલેન્ટેડ યુવાઓ કરિયર બનાવવા માટે દોડધામ કરી રહ્યા છે ત્યારે એક દીકરી વિશ્વા શાહે સંસાર નહિ માંડવાનું નક્કી કરી દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેના આ નિર્ણય પર તેના માતા-પિતા અને પરિવારજનોએ તેને હર્ષભેર સંમતિ આપી છે. વડોદરાનું છાણી ગામ જૈન સમાજમાં અનોખી ઓળખ ધરાવે છે. આ ગામમા 200 જૈન પરિવાર છે, પરંતું તેમાં એક પણ ઘર દીક્ષા વગરનું નથી. આ ગામે 300 થી વધુ દીક્ષાર્થી આપ્યા છે. ત્યારે ફરી એકવાર ગામમાં વિશ્વા શાહનો દીક્ષાંત મહોત્સવ આવી ગયો છે.
આ સંસાર અસાર છે. મારે શાશ્વત સુખ માટે દીક્ષા લેવી છે
ધર્મેશ શાહના સુથી સંપન્ન પરિવારની એન્જિનિયર દીકરી વિશ્વાએ દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વિશ્વાના પિતા ધર્મેશ શાહ પોલિટેકનિક કોલેજમાંથી નિવૃત્ત થયા છે અને હવે કન્સ્ટ્રક્શનના વ્યવસાયમાં છે. માતા-પિતાના સંસારમાં બે પુત્રીઓ છે. મોટી દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે. અનેક દેશોમાં ફરી ચૂકેલી વિશ્વાને રીવર રાફ્ટિંગ અને ટ્રેકિંગ જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિનો ખૂબ શોખ હતો. પરંતુ બધું એક જ ઝાટકે છોડી દેવા તૈયાર થઈ છે. માતા-પિતાએ લગ્નની વાત કરતાં તેણે કહ્યું હતું કે, આ સંસાર અસાર છે. મારે શાશ્વત સુખ માટે દીક્ષા લેવી છે.
દિક્ષા એમોક્ષનો માર્ગ
જૈન અને હિન્દુ ધર્મમાં, દીક્ષા સંસારની મોહમાયા ત્યજીને સંયમી જીવન જીવવા અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક કઠિન પરીક્ષા સમાન છે.
