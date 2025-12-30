ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

કરોડોના મહેલમાં રહે છે, છતાં વડોદરાની બંને રાજકુમારીઓની સાદગી આકર્ષે છે, તસવીરો પરથી નહિ હટે નજર

Radhikaraje Gaekwads Daughter Desi look : દુનિયાનું સૌથી મોટું ઘર, દેશની સૌથી સુંદર રાણી છે, છતાં વડોદરાના મહારાણી રાધિકારાજે ગાયકવાડની સાદગી દિલ જીતી લે છે. તેઓને ફોર્બ્સ દ્વારા દેશની સૌથી સુંદર મહિલા તરીકે જાહેર કરાયા છે. પરંતુ ગાયકવાડ પરિવારની રાજકુમારીઓ પણ ઓછી નથી. રાજકુમારી પદ્મજા રાજે ગાયકવાડ અને રાજકુમારી નારાયણી રાજેની સાદગી પણ લોકોને આકર્ષે તેવી છે. 

Updated:Dec 30, 2025, 11:50 AM IST

મહારાણી રાધિકારાજે ગાયકવાડની પુત્રીઓ સાદગીનું ઉદાહરણ 

1/7
image

વડોદરાના મહારાણી રાધિકારાજે ગાયકવાડ પોતાની ભવ્ય જીવનશૈલી અને સ્ટાઇલિશ દેખાવ માટે જાણીતી છે. તે ગુજરાતના લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં રહે છે, જે બ્રિટનના બકિંગહામ પેલેસ કરતા પણ મોટો છે. ૧૮૯૦માં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા દ્વારા બાંધવામાં આવેલ આ મહેલની કિંમત ઇન્ટરનેટ પર ₹૨૪,૦૦૦ કરોડ (૨૪૦ અબજ રૂપિયા) હોવાનો અંદાજ છે. ૧૭૦ રૂમ અને સોનાથી મઢેલી દિવાલો સાથે, તે દુનિયાનો સૌથી વૈભવી મહેલ છે, જે દેશની સૌથી સુંદર રાણીનું ઘર છે.

2/7
image

હકીકતમાં, ફોર્બ્સના એક અહેવાલમાં રાધિકા રાજેને ભારતની સૌથી સુંદર રાણી તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. ભલે રાણી લાખો રૂપિયાના ઘરમાં રહે છે, તેમની ફેશન સાદગીભરી છે. તેઓ ઘણીવાર હાથથી વણેલી સાડીઓ પહેરેલી જોવા મળે છે, જેની વિગતો તે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરે છે. જોકે, વડોદરાની રાજકુમારીઓ પણ ઓછી નથી. તેઓ તેમની માતા જેવો જ સરળ દેખાવ અપનાવે છે, રાજવી પરિવારથી લાઈમલાઈટથી દૂર રહે છે અને સૂટ કે સાડીમાં એકદમ સુંદર દેખાય છે.

3/7
image

મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડની બે પુત્રીઓ, રાજકુમારી પદ્મજા રાજે ગાયકવાડ અને નારાયણી રાજેના ફોટા વારંવાર સામે આવે છે. તેમની શૈલી તેમની માતા રાધિકારાજે ગાયકવાડ જેવી જ છે. માતાનું પ્રતિબિંબ તેમની રાજકુમારી પુત્રીઓમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.   

જ્યારે તેઓ પીએમને મળ્યા

4/7
image

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસની મુલાકાતે ગયા હતા. ત્યારે પણ બંને રાજકુમારીઓનો સાદગીભર્યો અંદાજ જોવા મળ્યો હતો. 

લાલ અને લીલા રંગની સાડીમાં સરળતા

5/7
image

રાજકુમારી નારાયણીએ સોનેરી પેટર્નવાળી લીલી સિલ્ક સાડી પહેરી હતી. મેચિંગ રાઉન્ડ-નેક બ્લાઉઝ અને કપાળ પર બિંદી સાથે, તે દેશી લુકમાં અદભુત દેખાતી હતી. રાજકુમારી પદ્મજાએ સોનેરી બોર્ડરવાળી લાલ સાડી પહેરી હતી. જ્યારે તેમના સરળ દેખાવે દિલ જીતી લીધા હતા, ત્યારે તેમની શૈલી પણ ઉત્તમ છે.

6/7
image

રોયલ પરિવારમાંથી હોવા છતાં બંને દિકરીઓ એકદમ સરળ પોષાકમાં હંમેશા જોવા મળે છે. 

7/7
image
Vadodararadhikaraje gaekwadવડોદરારાધિકારાજે ગાયકવાડ

Trending Photos