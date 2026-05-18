ગુજરાતના આ એક્સપ્રેસ વે પર 120ની સ્પીડે ગાડી ચલાવી તો 1500 નો મેમો સીધો ઘરે આવી જશે!

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 18, 2026, 02:57 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:57 PM IST

Vadodara Mumbai Expressway Speed Limit : ગુજરાતમાં અકસ્માતોનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. ત્યારે અકસ્માતને નિવારવા અને સડસડાટ બેફામ રીતે દોડતી ગાડીઓ પર અંકુશ લાવવા માટે વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર એક મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ એક્સપ્રેસ વે પર જો 120 થી વધુ સ્પીડે ગાડી ચલાવી તો તમારા ઘરે સીધો 1500 રૂપિયાના ચલણનો મેમો આવી જશે. શું છે આ નવો નિયમ અને ક્યારથી લાગુ થઈ રહ્યો છે તે જાણો. 

સ્પીડ ડિટેક્શન સિસ્ટમ લગાવાઈ1/3

વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે 8 લેન સુધી બનાવાયો છે. આ એક્સપ્રેસ વે પર સુહાના સફર જેવો અનુભવ થાય છે. પરંતું કેટલાક લોકો સ્પીડને કન્ટ્રોલ કરવાનું ભૂલી જાય છે અને અકસ્માતો સર્જે છે. માત્ર 5 મહિનાના ગાળામાં જ આ હાઈવે પર 60 જેટલા અકસ્માતો થયા છે, જેમાં 10 થી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યા છે. આ કારણે હવે ઓવર સ્પીડિંગ વાહનોને કન્ટ્રોલ કરવા માટે અહી ઠેકઠેકાણે સ્પીડ ડિટેક્શન સિસ્ટમ લગાવાઈ છે. 

દર 10 કિલોમીટરે કેમેરા2/3

અકસ્માત અટકાવવા નવસારીના ગણદેવીથી વડોદરા સુધીના અંતરમાં દર 10 કિલોમીટરે સ્પીડ ડિટેક્ટશન સિસ્ટમ લગાવાઈ છે. હાઈવેની બંને બાજુ કેમેરા ગોઠવી દીધા છે. જે ઓવર સ્પીડિંગ વાહનો પર નજર રાખશે. જો તમે આ હાઈવે પર 120 થી વધુ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવી તો સીધો 1500 રૂપિયાનો મેમો તમારા ઘરે આવી જશે. તમારા મોબાઈલ પર ચલાણ પહોંચી જશે. ધ્યાન આપવા જેવી બાબત એ છે કે, 10 કિલોમીટરની એક એન્ટ્રી પર 1500 રૂપિયા ચલાણ આવ્યા પછી પણ બીજી એન્ટ્રી ઉપર પણ આ જ સ્પીડ યથાવત રહેશે તો 2000 સુધીનો દંડ વસૂલાશે.

વાહનોની સ્પીડ લિમિટ નક્કી કરાઈ3/3

વ્હીકલ સ્પીડ ડિટેક્શન સિસ્ટમ અને ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રિકોગ્નિશન સિસ્ટમથી બેફામ દોડતા વાહનો પર અંકુશ રાખવામાં આવશે. આ માટે જાહેરનામું પણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વાહન મુજબ લિમિટ નક્કી કરાઈ છે. કારચાલકો માટે 120 ની સ્પીડ, 4 એક્સએલથી મોટા વાહનો માટે 80 ની સ્પીડ નક્કી કરાઈ છે. 

