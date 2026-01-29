ગુજરાતના 7 વર્ષના પાટીદાર બાળક ધ્યેય પટેલની સિદ્ધિ : 12,250 ફૂટ ઊંચાઈએ લહેરાવ્યો તિરંગો
Vadodara News : વડોદરાના 7 વર્ષના ધ્યેય પટેલે પોતાની ઉંમર કરતા અનોખું સાહસ કરી બતાવ્યું છે. ધ્યેય પટેલે 25 કિલોમીટરનો બ્રહ્મતાલ ટ્રેક પૂર્ણ કરી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
ધ્યેય પટેલનું અનોખું સાહસ
ગુજરાતના વડોદરાનો સાત વર્ષનો ધ્યેય પટેલે એક એવી મુસાફરી કરી છે, જે ભલભલા કરતા અચકાતા હોય છે. ટ્રેક હતો ઉત્તરાખંડમાં બ્રહ્મતાલ ટ્રેક. જે શૂન્યથી નીચે તાપમાન, લાંબા ચાલવાના કલાકો અને મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ માટે જાણીતો છે.
તેના માતાપિતાએ બ્રહ્મતાલ ટ્રેકનું આયોજન કર્યું, ત્યારે તેમનો મૂળ નિર્ણય સ્પષ્ટ હતો. સાત વર્ષના બાળક માટે આ ટ્રેક ખૂબ કઠોર હશે. અતિશય ઠંડી, પાણી, ખોરાક અને સ્વચ્છતાની મર્યાદિત પહોંચ, 25 કિમીથી વધુ ટ્રેકિંગ અને પાતળી પર્વતીય હવા વાસ્તવિક જોખમો હતા. તેમણે ધ્યેયને આ સમજાવ્યું, અને ધ્યેય સમજી ગયો.
બ્રહ્મતાલ કોઈ સામાન્ય ટ્રેક નથી. તે ઓક અને રોડોડેન્ડ્રોન જંગલો, બેકાલતાલ જેવા થીજી ગયેલા તળાવોથી ભરેલો છે. પર્વત ત્રિશુલ અને આસપાસના હિમાલયના શિખરોના મનોહર દૃશ્યોમાં ખુલતી પહાડીઓ છવાયેલી છે. તળાવ પોતે લગભગ 10,600 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું છે, જ્યારે શિખર લગભગ 12,650 ફૂટ સુધી વધે છે.
ડિસેમ્બરથી માર્ચ સુધી ઢાળવાળા ચઢાણો, બરફથી ઢંકાયેલા રસ્તાઓ અને ઠંડા પવનો તેને શ્વાસ લેનારા માટે મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. પૌરાણિક કથાઓ તેના આભામાં વધારો કરે છે, એવી માન્યતાઓ સાથે કે ભગવાન બ્રહ્માએ અહીં ધ્યાન કર્યું હતું, જેના કારણે તળાવનું નામ પડ્યું.
