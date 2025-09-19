વિચિત્ર કિસ્સો : બે પાણીપુરી ઓછી મળતા રસ્તા પર બેસી ગઈ મહિલા! લારી હટાવવા પોલીસ બોલાવી
Vadodara News : વડોદરા શહેરમાં એક મહિલાએ રસ્તા પર બેસીને હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા સર્જ્યો હતો. લારીવાળાએ બે પાણીપૂરી ઓછી આપતાં મહિલા રોડ વચ્ચે બેસી ગઈ હતી, પોલીસને કહી લારી હટાવડાવીને કહ્યુંઃ સાહેબ, ફરી ઊભો રહેશે તો મજા નહીં આવે.
વડોદરામાં વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો
વડોદરાના સુરસાગર તળાવ સામે પાણીપુરીની લારી પર એક મહિલાએ ભારે વિવાદ જગાવ્યો હતો. મહિલાને બે પાણીપુરી ઓછી મળતાં રોડ પર બેસી વિરોધ કર્યો હતો. મહિલાએ પોલીસને બોલાવી હતી અને પાણીપુરીવાળાની લારી હટાવડાવી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગુરુવારના રોજ મચ્છીપીઠ વિસ્તારમાં રહેતી એક મહિલા સૂરસાગર તળાવ પાસે પાણીપુરીની લારી પર પાણીપુરી ખાવા આવી હતી. આ મહિલા બે દિવસથી પાણીપુરી ખાવા આવતી હતી. ગુરુવારે સાંજે 5 વાગ્યાના સુમારે મહિલા પાણીપુરી ખાવા આવી હતી.
આ મહિલાએ ગુરુવારે 20 રૂપિયાની પાણીપુરી ખાધી હતી. પાણીપુરી ખાધા બાદ મહિલાએ લારીવાળાને કહ્યુ કે, તેં મને બે પાણીપુરી ઓછી આપી હતી.
આ વાત પર પાણીપુરીવાળાએ મહિલાને બે પાણીપુરી આપી હતી. પરંતું છતા મહિલા માની ન હતી, અને તેણે ઝગડો કર્યો હતો.
આ બાદ મહિલા પાણીપુરી માટે હઠ પકડીને રસ્તા પર બેસી ગઈ હતી. મહિલાને રસ્તા પર બેસેલી જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.
આ વાત પર મહિલાએ પોલીસ બેલાવી હતી અને પોલીસને ફરિયાદ કરી હતી કે, પાણીપુરીની લારી હટાવી દેવામાં આવે. મહિલા જીદે ચઢી હતી, અને પોલીસની વાત પણ માનવા તૈયાર ન હતી.
બે પાણીપુરી માટે હઠ પકડેલી મહિલાને રોડ પર બેઠેલી જોઈ લોકોમાં રમૂજ સર્જાયું હતું. મહિલાની આ જીદને લઈને તે રસ્તા પર મજાકનું કેન્દ્ર બની હતી.
આખરે, પોલીસે સમજાવીને લારી હટાવડાવી હતી, મહિલાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, તમે અત્યારે તો લારી હટાવડાવી દીધી છે. પણ જો બે કલાક બાદ લારી ફરી ત્યા હશે તો મજા નહીં આવે.
જેથી પોલીસ સ્ટાફ ફરીવાર સ્થળ પર ગયો હતો. ત્યા પાણીપૂરી વિતરકે ફરીવાર તેની લારી ત્યા લગાવી દીધી હતી. જેથી પોલીસે તેને સમજાવ્યો હતો કે, આજનો દિવસ તું લારી ના લગાવ. જેથી વિતરકે પણ પોતાની લારી ત્યાંથી હટાવી દીધી હતી. જેથી ફરીથી આ પ્રકારની ઘટના ન બને.
