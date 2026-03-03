એશિયાના સૌથી મોટા ગણપતિ મંદિરમાં ઋષિમુનિઓ જેવું હોલિકા દહન, 25 ફૂટની હોળીથી 1 કિલોમીટરનો વિસ્તાર શુદ્ધ થયો!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોએશિયાના સૌથી મોટા ગણપતિ મંદિરમાં ઋષિમુનિઓ જેવું હોલિકા દહન, 25 ફૂટની હોળીથી 1 કિલોમીટરનો વિસ્તાર શુદ્ધ થયો!

Holika Dahan 2026 નચિકેત મહેતા/ખેડા : મહેમદાવાદ માં આવેલ એશિયાના સૌથી મોટા ગણપતિ મંદિર શ્રી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનમાં વૈદિક હોળી પ્રગટાવવામાં આવી હતી. એક કિલોમીટર સુધી શુદ્ધ અને પવિત્ર વાતાવરણ સર્જાય તે હેતુથી વૈદિક પદ્ધતિથી હોલિકા દહન કરવામાં આવ્યું હતું.

Updated:Mar 03, 2026, 03:03 PM IST

એશિયાનું સૌથી મોટું ગણેશાકાર મંદિર ગણાતું શ્રી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાન મંદિર, દેવનગરી મહેમદાવાદ ખાતે 12 મી વાર વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભવ્ય અને ઈકો ફ્રેન્ડલી હોલિકા દહનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વૈદિક પરંપરાની સુગંધ સાથે 25 ફૂટની ઊંચાઈ વાળી હોળી આયુર્વેદિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી પ્રગટાવતા વાતાવરણમાં સુગંધ ભળી હતી. 

શ્રી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 25 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી વૈદિક હોળી બનાવી પ્રગટાવવામાં આવી હતી. આ વૈદિક હોળીમાં લાકડા-હવન સામગ્રી, શ્રી ફળ અને ગાયના છાણાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

શ્રી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી નરેન્દ્રભાઈ પુરોહિતના માર્ગદર્શન હેઠળ આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં હજારો છાણા, શુદ્ધ નવ પ્રકારના આશરે ૬૦૦ મણ લાકડાનો ઉપયોગ તેમજ હજારો અગરબત્તી અને વિવિધ ઔષધિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 

હોળી પ્રગટાવતા પહેલા શ્રી સિદ્ધિવિનાયક દેવસ્થાનના પંડિતો દ્વવારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર તેનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.   

મહેમદાવાદ અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી થઈને 10 હજાર થી વધારે લોકો આ હોળીના દર્શન માટે આવતા હોય છે. આમ, એશિયાના સૌથી મોટુ ગણેશાકાર શ્રી સિદ્ધિવિનાયક મંદિર દેવનગરી મહેમદાવાદમાં હોલિકા દહન ખાસ બની રહ્યું. 

એક કિલોમીટર સુધી શુદ્ધ અને પવિત્ર વાતાવરણ સર્જાય તે હેતુથી વૈદિક પદ્ધતિથી હોલિકા દહન કરવામાં આવ્યું હતું. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વિધિઓ વચ્ચે આયોજિત આ ઈકો ફ્રેન્ડલી હોલિકા દહન કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ઉપસ્થિત રહી ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક આનંદનો અનુભવ કર્યો હતો.

Holika Dahan 2026vaidik holiRitualsholi 2026હોલિકા દહન

