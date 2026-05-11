લાચાર પિતાની મજબૂરી! ગુજરાતના બ્રાહ્મણ પરિવારે સામુહિક ઈચ્છા મૃત્યુ માંગ્યું!

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: May 11, 2026, 02:50 PM IST

Euthanasia Request By Valsad Family ઉમેશ પટેલ/વલસાડ : વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારમાં રહેતા એક બ્રાહ્મણ પરિવારે સામૂહિક ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે. આ બ્રાહ્મણ પરિવાર વલસાડ કલેક્ટરને રૂબરૂ મળી તેઓને રજૂઆત કરી અને ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરતા જ સમગ્ર પંથક ખળભળાટ મચી ગયો છે. ત્યારે વૃદ્ધ પતિ પત્ની, એક પુત્રી અને બે પુત્ર ધરાવતા આ પરિવારે સામુહિક ઈચ્છા મૃત્યુનો માંગ કરવાનું સાચું કારણ શું છે?? અને શું છે આ પરિવારની પરિસ્થિતિ? જોઈએ આ અહેવાલ.
 

દારૂડિયા દીકરાના ત્રાસથી આખો પરિવાર કંટાળ્યો 1/5

વલસાડ જિલ્લાના અબ્રામા રહેતા સુરેશભાઈ ગજાનન ભાઈ નાઈક અને તેમનો પરિવાર આજે વલસાડ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યો હતો. જ્યાં તેઓએ તંત્ર સમક્ષ લેખિતમાં ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી હતી. આમ પોતે રૂબરૂ મળીએ અને ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરતાં જ સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે તેઓએ ખુલીને મીડિયા સામે પણ વાત કરી હતી. ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરતા પરિવારના મોભી સુરેશભાઈ ગજાનન એક મંદિરમાં પૂજારી છે. આથી પૂજાપાઠ સાથે જ કર્મકાંડ પણ કરે છે. તેમની વૃદ્ધ પત્ની ગૃહિણી છે, મોટો પુત્ર દમણમાં સિક્યુરિટીની નોકરી કરે છે. પરિવારમાં મોટી દીકરી જન્મથી જ દિવ્યાંગ છે. આથી વર્ષોથી પથારીવશ છે. નાનો પુત્ર છેલ્લા 25 વર્ષથી ખરાબ સંગતને કારણે દારૂ અને અન્ય વ્યસનનો શિકાર બન્યો હતો. આથી 25 વર્ષથી આ નાનો પુત્ર દારૂના નશામાં ઘરે પહોંચે છે અને ઘરના પરિવારના સભ્યો સાથે મારપીટ અને ગાળાગાળી અને તોડફોડ કરે છે. દિવ્યાંગ બહેન સામે પણ અશોભનીય વર્તન પણ કરે છે. આથી પરિવાર આ નાના પુત્રના કારનામાથી કંટાળી ગયો છે. અનેક વખત તેઓએ આનાથી છુટકારો મેળવવા અને પુત્રને સમજાવવા પ્રયાસો કર્યા હતા. પરંતુ કોઈ પરિણામ ન આવતા આખરે આ પરિવાર છેલ્લા વર્ષોથી આર્થિક તણાવની સાથે માનસિક તણાવનો ભોગ બની રહ્યો છે. આથી તેઓએ ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે.

પરિવારના મોભીએ વ્યથા ઠાલવી 2/5

આ વિશે પરિવારના મોભી સુરેશભાઈ નાઈક કહે છે કે, પરિવારના મોટો પુત્ર અપરણિત છે. તેણે તેની નાની બહેન જન્મથી દિવ્યાંગ છે. અને નાના ભાઈની આ ખરાબ આદત અને વર્તનને કારણે તેણે પણ પોતાનું ઘર વસાવવાનું માંડી વાળ્યું હતું. પોતે ભાઈ બહેનોને કારણે લગ્ન નહોતા કર્યા. અમે તેને કોઈ જગ્યાએ લગ્ન કરવા સમજાવ્યો પણ હતો. પરંતુ તેમ છતાં તે પરિવારને છોડીને જવા માંગતો નહીં હોવાથી તે પણ ઉંમર થઈ હોવા છતાં અપરણી છે.

નાના દીકરાથી મુક્તિ માંગે છે પરિવાર3/5

પરિવારના મોભીના મતે તેઓ કર્મકાંડ અને પૂજાપાઠથી સારું એવું કમાય છે. પરિવારમાં કોઈ આર્થિક કટોકટી કે મજબૂરી નથી. પરંતુ દિવ્યાંગ દીકરી વર્ષોથી પથારીવશ હોવાથી તેની તમામ સાર સંભાળ પરિવારજનોએ રાખવી પડે છે. તો નાનો દીકરો વ્યસન અનેક ખરાબ સંગતનો શિકાર હોવાથી તે દારૂના નશામાં ઘરે પહોંચી ઘરના અન્ય સભ્યોના માટે માથાનો દુખાવો બને છે. આથી મોટે ભાગે આ પરિવાર નાના પુત્રના આ કારનામાઓને કારણે જ વધારે માનસિક પીડાઈ રહ્યો છે. અને તેનાથી છુટકારો મેળવવા તેઓ અગાઉ પણ પોલીસને રજૂઆત કરી હતી. તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં થતાં આખરે તેઓએ હવે આ જીવનથી કંટાળી અને સામુહિક રીતે ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી રહ્યા છે. 

કલેક્ટરે મદદ કરવાની બાંહેધરી આપી 4/5

કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ આ પરિવારની રજૂઆતો સાંભળી તેમને સમજાવ્યા હતા. કલેક્ટરે તેમને જરૂરી કાનૂની મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી. સાથે જ તેઓએ ભારતના કાયદામાં આવી ઈચ્છા મૃત્યુની કોઈ જોગવાઈ નહીં હોવાથી તેમને અંતિમ નિર્ણય આવું નહીં કરવા સમજાવ્યા હતા અને તંત્ર તમામ પ્રકારની મદદ કરવાની બાંહેધરી આપી હતી.  

ભારતમાં વધી રહ્યા છે ઈચ્છા મૃત્યુના કિસ્સા 5/5

મહત્વપૂર્ણ છે કે આગળ પણ અનેક વખત ઈચ્છા મૃત્યુની માંગના કિસ્સાઓ સામે આવી ચૂક્યા છે. મોટેભાગે કિસ્સાઓમાં આર્થિક મજબૂરી, અને માનસિક તણાવને કારણે આવા કિસ્સાઓ બહાર આવે છે. જોકે આ કિસ્સામાં આ પરિવારની ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ આર્થિક મજબૂરી છી, પરંતુ નાના પુત્ર અને પરિવારના સંતાનોની શારીરિક પરિસ્થિતિ અને નશેડી નાના પુત્રના ત્રાસ છે. જેને કારણે આ પરિવાર વધુ માનસિક તણાવમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આથી હવે આ પરિવારે સામુહિક ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરતાં આજે સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. 

