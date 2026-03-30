ચોમાસામાં ‘ચેરાપુંજી’, પણ ઉનાળામાં જીવતેજીવ નરક બની જાય છે ગુજરાતનું આ ગામ
Valsad Water Shortate ઉમેશ પટેલ/વલસાડ : વલસાડ જિલ્લાની, જેને ગુજરાતનું ચેરાપુંજી કહેવામાં આવે છે. જ્યાં ચોમાસાની મોસમમાં અહીં આકાશમાંથી હેલી ઉતરે છે. પણ કમનસીબી એ છે કે ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ અહીંના છેવાડાના વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી માટે હાહાકાર મચી જાય છે. કપરાડા તાલુકાના મહારાષ્ટ્ર સરહદે આવેલા માલઘર ગામની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની જાય છે. 1300 થી વધુની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ આજે ટીપે ટીપે પાણી માટે વલખાં મારી રહ્યું છે. કરોડોના ખર્ચે બનેલી અસ્ટોલ યોજના અહીંના નળ સુધી પહોંચી જ નથી. આજે આ ખાસ અહેવાલમાં જોઈશું કે કેવી રીતે ભ્રષ્ટાચાર અને તંત્રની લાપરવાહીએ માલઘરની જનતાને તરસ્યા છોડ્યા છે.
ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ કૂવા ખાલી થયા
વલસાડ જિલ્લાનો છેવાડાનો અને ડુંગરાળ વિસ્તાર એટલે કપરાડા. અહીંના માલઘર ગામના ચાર મુખ્ય ફળિયાઓ - ઈડર ફળિયા, કાસદા ફળિયા, મોહપાડા ફળિયા અને ચીકારી ફળિયામાં આજે સ્થિતિ અતિ ગંભીર બની છે. આ ફળિયાઓની 1300 થી વધુની વસ્તી અત્યારે પીવાના પાણી માટે ભયંકર હાડમારી ભોગવી રહી છે. ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ભૂગર્ભ જળ ઉંડા ઉતરી જતાં ગામના કુવાઓ ખાલીખમ થઈ ગયા છે.
બેડા ઉંચકીને બે કિલોમીટર ચાલતા જવું પડે છે
ગામના લોકો માત્ર ૪ થી ૫ બોરિંગ પર નિર્ભર હતા, જેમાંથી અત્યારે માત્ર ૨ જ બોરિંગમાં થોડું પાણી બચ્યું છે. કાળઝાળ ગરમી અને ૪૦ ડિગ્રી તાપમાં આ ચારેય ફળિયાની મહિલાઓ ૩ થી ૪ કલાક લાઈનમાં ઉભા રહીને પાણી ભરે છે. પૂરતું પાણી ન મળતા મહિલાઓ માથે બેડાં ઉંચકીને ૨ કિલોમીટર સુધીના પથરાળ રસ્તાઓ કાપીને પાણી શોધવા મજબૂર બની છે. ચોમાસામાં અતિવૃષ્ટિ સહન કરતો આ વિસ્તાર ઉનાળામાં કેમ તરસ્યો છે, એ મોટો સવાલ છે."
સરકારી સુવિધા માત્ર કાગળ પર
સ્થાનિક સુરેશ વળવી કહે છે કે, સરકાર દ્વારા અહીં ‘નલ સે જલ’ અને ‘અસ્ટોલ યોજના’ જેવી મસમોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી, પણ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. માલઘર ગામમાં અસ્ટોલ યોજના હેઠળ ઘરે-ઘરે નળ તો લગાવી દેવાયા, પણ છેલ્લા ૩ વર્ષથી આ નળમાં પાણીનું એક ટીપું પણ આવ્યું નથી. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર કાગળ પર કામગીરી બતાવી દેવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં ૧૫માં નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી ફળિયાઓમાં મોટી ટાંકીઓ બનાવવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય હેતુ ઉનાળામાં લોકોને રાહત આપવાનો હતો. પરંતુ આ ટાંકીઓ આજે પણ ખાલીખમ છે, તેમાં ક્યારેય પાણી ચઢાવવામાં જ આવ્યું નથી. આ ગામની બિલકુલ નજીકથી દમણગંગા નદી વહે છે, છતાં તંત્રની અણઆવડત અને મસમોટા ભ્રષ્ટાચારને કારણે લોકો તરસ્યા છે. અધિકારીઓએ માત્ર ફોટા પડાવી અને ફાઈલો ભરીને પોતાની જવાબદારી પૂર્ણ માની લીધી છે, જ્યારે જનતા નળ સામે મીટ માંડીને બેઠી છે.
સરકારી અધિકારીએ ન આપ્યો જવાબ
જ્યારે આ ગંભીર સત્ય બહાર લાવવા અમારી ટીમ કપરાડા TDO અને અસ્ટોલ યોજનાના જવાબદાર અધિકારીઓ પાસે પહોંચી, ત્યારે તેઓ કેમેરાની સામે આવવાનું ટાળતા રહ્યા. મિડીયાના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના બદલે અધિકારીઓએ ઓફિસમાં ભરાઈ રહેવાનું અથવા ભાગી જવાનું પસંદ કર્યું, જે સાબિત કરે છે કે આ યોજનામાં કંઈક કાળું-ધોળું જરૂર થયું છે.
એક તરફ સરકાર છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસ પહોંચાડવાની વાતો કરે છે, તો બીજી તરફ માલઘર જેવા ગામોમાં પીવાના પાણી માટે પણ લડવું પડે છે. ગામલોકો હવે કહી રહ્યા છે કે જો આગામી દિવસોમાં પાણીની સમસ્યા હલ નહીં થાય, તો તેઓ ઉગ્ર આંદોલન કરશે અને ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે રસ્તા પર ઉતરશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે એસી ઓફિસમાં બેસતા અધિકારીઓની ઉંઘ ક્યારે ઉડશે અને માલઘરના નળમાં ક્યારે પાણી આવશે.
