ગુજરાતમાં મોતનો ઘાટ કહેવાતા કુંભઘાટ પર ભયાનક અકસ્માત : 6 લોકોને કાળ ભરખી ગયો

Valsad Accident : વલસાડના કપરાડામાં ભયાનક અકસ્માતમાં છ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. ટ્રક પાછળ ઈકો કાર ઘૂસી ગઈ હતી. વલસાડમાં મોતના ઘાટ કહેવાતા કુખ્યાત ગણાતા કુંભઘાટ પર ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક પરિવાર કાળનો કાળિયો બની ગયો છે. તો અન્ય બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. 

Updated:Feb 20, 2026, 04:27 PM IST

વલસાડ જિલ્લાના કપરાડામાં ફરી એક વખત અકસ્માત સર્જાયો છે. કપરાડા તાલુકાનો કુંભઘાટ મોતનો ઘાટ બન્યો હતો. ઈકો કાર અને ટ્રક વચ્ચે ટક્કર બાદ અકસ્માત સર્જાયો હતો. 

આ અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત નિપજ્યા છે અને 2 ઘાયલ થયા છે. દુખદ વાત એ છે કે, આ તમામ એક જ પરિવારના લોકો હતા. 

આંબા જંગલ ખાતે રહેતા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. 

