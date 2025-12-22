દુનિયાની સૌથી હેલ્ધી પાણીપુરી બની ગુજરાતમાં, શેરડીના રસમાંથી બનાવાઈ ટેસ્ટી પાણીપુરી
Unique Panipuri : પાણીપુરીનું નામ સાંભળતા જ ભલભલાના મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. પરંતુ ઘણીવાર સ્વાસ્થ્યના કારણે લોકો તેને ખાવાનું ટાળતા હોય છે. પણ જો તમને એમ કહેવામાં આવે કે હવે પાણીપુરી ખાવાથી નુકસાન નહીં પણ ફાયદો થશે તો? વલસાડમાં શેરડીના રસમાંથી પાણીપુરી બનાવવામાં આવી છે.
જી હા, વલસાડમાં આયોજિત સશક્ત નારી મેળામાં એક એવી અનોખી પાણીપુરી મળી રહી છે જેમાં નથી પાણીનો ઉપયોગ થયો કે નથી ખાંડનો. તો? કેવી રીતે બની છે આ સ્વાસ્થ્યવર્ધક પાણીપુરી? જુઓ આ અહેવાલમાં
વલસાડ વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજિત સશક્ત નારી મેળો હાલ ખાણીપીણીના શોખીનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અહીં વલસાડના કોચવાડાના રાધિકા ઓર્ગેનિક અને આયુર્વેદ દ્વારા એક અનોખો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં મળતી પાણીપુરી સામાન્ય પાણીથી નહીં, પરંતુ શુદ્ધ શેરડીના રસમાંથી બનાવવામાં આવી છે.
આ ઇનોવેટિવ પાણીપુરીના સર્જક બીજલ ઠાકોરે સ્વાસ્થ્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ પાણીપુરીના મસાલામાં વપરાતા બટાકા, વટાણા અને ચણા બાફવા માટે પણ સાદા પાણીને બદલે શેરડીના રસનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
તીખું અને મીઠું પાણી બનાવવા માટે પણ શેરડીનો રસ જ વપરાયો છે. જેમાં ખાંડ કે કોઈ પણ પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.
સામાન્ય રીતે પાણીપુરી સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક ગણાય છે. પરંતુ અહીં ઓર્ગેનિક અને પ્રાકૃતિક સામગ્રી હોવાથી બાળકોથી લઈ વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ આનો સ્વાદ માણી રહ્યા છે.
