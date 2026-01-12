Indian Railways: ટ્રેનમાં શાવર અને આલીશાન બેડ! વંદે ભારત સ્લીપર કોચમાં હશે મહેલ જેવી સુવિધા, જુઓ તસવીરો
Vande Bharat Sleeper Train: ભારતીય રેલવે તરફથી વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં દેશવાસીઓને મોટી ભેટ આપવામાં આવશે. દેશની પ્રથમ વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન જલ્દી લોન્ચ થવાની ચે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ તરફથી તાજેતરમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પીએમ મોદી જાન્યુઆરી 2026ના બીજા સપ્તાહમાં ટ્રેનને લીલી ઝંડી દેખાડી રવાના કરશે. રાજધાની કરતા વધુ સુવિધાથી લેસ અને ઝડપી ગતિ સાથે તેમાં આરામદાયક સરફ રહેશે. આવો આ ટ્રેનની ખાસિયત વિશે જાણીએ.
આ ટ્રેનને ગુવાહાટી (કામાખ્યા) થી હાવડા (કોલકત્તા) વચ્ચે ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેનની મેક્સિમમ સ્પીડ 180 કિમી પ્રતિ કલાક હશે. ટ્રાયલ રનમાં પણ 180 કિમીની ઝડપ દરમિયાન પાણીના ગ્લાસ સ્થિર રહ્યાં હતા. તેની ઓપરેશન સ્પીડ 160 કિમી પ્રતિ કલાકની છે.
ટ્રેન ઓટોમેટિક છે, ફાસ્ટ એક્સીલરેશન-ડિસેલેરેશનથી એવરેજ સ્પીડ વધુ રહેશે. રિજેનરેટિવ બ્રેકિંગથી એનર્જી પણ બચશે. ટ્રેનનો એક્સટીરિયર લુક બુલેટ ટ્રેન જેવો લાગે છે. ટ્રેનના બંને છેડે ડ્રાઈવર કેબિન આપવામાં આવી છે.
ટ્રેનમાં ઓટોમેટિક એક્ઝિટ અને એન્ટ્રી ગેટ આપવામાં આવ્યો છે. આ દરવાજાને લોકો પાયલટ તરફથી ઓપરેટ કરવામાં આવશે. ટ્રેનના કોચ અને કેપેસિટીની વાત કરીએ તો તેમાં કુલ 16 એસી કોચ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં 11 એસી 3 ટિયર, 4 એસી 2 ટિયર અને એક કોચ એસી ફર્સ્ટ ક્લાસનો છે.
ટ્રેનની કુલ કેપિસિટી 823 પેસેન્જરની છે. ટ્રેની અંદર કુશનિંગ, સરળ સીડીઓ અને સુપીરિયર સસ્પેન્શનથી સફર શાનદાર અને સરળ બનશે. ટ્રેન અનેક મોડર્ન સુવિધાથી લેસ છે. તેમાં હવાઈ જવાજની જેમ મોડ્યુલર બાયો-વેક્યુમ ટોયલેટ છે.
વંદે ભારત ટ્રેનમાં રેલવે તરફથી કપલ કૂપે પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આ કૂપેમાં પરીણિત લોકો પ્રાઇવેસી સાથે સફર કરી સકે છે. કૂપેમાં બે બર્થ આપવામાં આવ્યા છે. ઉપરના બર્થમડાં ચઢવા માટે આસાન સીડીઓ આપવામાં આવી છે.
ટ્રેનના ફર્સ્ટ એસી કોચમાં શાવર ક્યુબિકલ આપવામાં આવ્યું છે. કવચ એન્ટી-કોલિજન સિસ્ટમ, એરોસોલ-બેસ્ડ ફાયર ડિટેક્શન અને સપ્રેશન, ઓટોમેટિક દરવાજા, સીસીટીવી અને સારા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
ટિકિટની વાત કરીએ કો એક સાઇડનું ભાડુ (ગુવાહાટીથી કોલકત્તા) 3 એસી માટે 2300 રૂપિયા ચુકવવા પડશે. 2 એસી માટે 3000 અને ફર્સ્ટ એસી માટે 3600 રૂપિયા ચુકવવા પડશે. યાત્રીકોનું ભોડન આ ટિકિટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ પ્રકારનો ડાયનામિક ફેર નથી અને રાજધાનીના મુકાબલે સારી સુવિધા આપવામાં આવી છે.
સરકારનો પ્લાન વર્ષ 2026મા કુલ 12 વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન લોન્ચ કરવાનો છે. તેમાં સફર ઝડપી, સુરક્ષિત અને લક્ઝરી રહેશે. આ ટ્રેન ભારતીય રેલવેની ન્યૂ જનરેશન ટ્રેન છે. મેક ઈન ઈન્ડિયાની શાનદાર મિસાલવાળી આ ટ્રેન યાત્રીકોને પસંદ આવશે.
Trending Photos