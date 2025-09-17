આ મિસ્ટ્રી સ્પિનર બન્યો નંબર 1 બોલર...આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો ભારતીય
ICC No.1 T20 Bowler : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મિસ્ટ્રી સ્પિનર ચક્રવર્તીએ એશિયા કપ 2025 દરમિયાન પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે ICC મેન્સ T20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં નંબર 1 સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ફોર્મેટમાં નંબર 1 બોલર તરીકે આ તેનો પ્રથમ ખિાતાબ છે.
ICC No.1 T20 Bowler : 'મિસ્ટ્રી સ્પિનર' વરુણ ચક્રવર્તીએ નવીનતમ ICC T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં ધૂમ મચાવી છે. તેની પ્રભાવશાળી બોલિંગને કારણે તે ICC પુરુષોની T2 બોલિંગ રેન્કિંગમાં નંબર વન બોલર બની ગયો છે.
આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે. વરુણે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં રમાઈ રહેલા એશિયા કપ 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રથમ બે મેચમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
34 વર્ષીય વરુણ ચક્રવર્તી ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈની જેમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં ભારતનો નંબર વન બોલર બની ગયો છે. UAE સામે બે ઓવરમાં માત્ર 4 રન આપીને 1 વિકેટ અને પાકિસ્તાન સામે ચાર ઓવરમાં 24 રન આપીને 1 વિકેટના તેના આર્થિક સ્પેલથી તેને રેન્કિંગમાં ત્રણ સ્થાનનો ફાયદો થયો.
ચક્રવર્તીનું અગાઉનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન ફેબ્રુઆરી 2025માં હતું જ્યારે તે બીજા નંબર પર પહોંચ્યો હતો. આ વખતે તેણે ન્યુઝીલેન્ડના જેકબ ડફીને પાછળ છોડીને ICC રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
જેકબ ડફી માર્ચથી રેન્કિંગમાં નંબર 1 હતો, પરંતુ હવે વરુણ ચક્રવર્તીએ પોતાની ક્ષમતાથી દુનિયાને બતાવ્યું છે કે ભારતીય સ્પિન મજબૂત છે.
Trending Photos