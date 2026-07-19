/વરુણનો ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓ માટે ખોલશે કિસ્મતના દ્વાર, થશે અચાનક ધનલાભ અને જીવનમાં વધશે સુખ!

Varun Nakshatra Transit: આ વર્ષે 3 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ વરુણ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. વરુણ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા બદલાવ આવી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વરુણ એટલે કે નેપ્ચ્યુનનો ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે 3 ઓગસ્ટ 2026 સોમવારના રોજ સવારે 02:14 વાગ્યે વરુણ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેની 4 રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક અસર પડશે. આ ગોચરથી 4 રાશિના જાતકોને માત્ર લાભ જ લાભ થવાના છે. જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને ધનલાભના યોગ બનશે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વરુણનો ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ સારો સમય લઈને આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. જૂની યોજનાઓને પૂરી કરવાની તક મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવશે. સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે.
વરુણનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સિંહ રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ બની શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે અને મહેનતનું પૂરું પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ આવશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખનો સંચાર થશે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે રુણનો ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ નોકરી બદલવાના રસ્તા ખુલશે અને ધન કમાવવાની ઘણી તકો હાથ લાગી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ હવે સમાપ્ત થઈ શકે છે. અટવાયેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. લવ લાઈફમાં પરસ્પર સમજણ વધશે. વૈવાહિક જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ હવે દૂર થઈ શકશે.
મીન રાશિના જાતકો માટે વરુણનું ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું શુભ પરિણામ લઈને આવશે. અટકેલા કામ જલ્દી પૂરા થશે. ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખ વધી શકે છે. નોકરીની શોધ પૂરી થઈ શકે છે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. તમે મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)